Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Chorverband Hohenlohe - Neuer Name für den Sängergau von 1884 / Vorsitz ist jetzt in neuer Hand Gerhard Hauf übergibt an Oliver Paul

Gerhard Hauf (rechts) leitete den Chorverband „Hohenloher Gau“ seit 1997 als stellvertretender Vorsitzender, ehe er den Verbandsvorsitz übernahm. Am Sonntag gab er Amt und Verbandswimpel an seinen Nachfolger Oliver Paul weiter. © ibra