Bad Mergentheim. Ein bisher Unbekannter beschädigte am Mittwochabend ein geparktes Auto in der Poststraße in Bad Mergentheim und fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Besitzer des beschädigten Mercedes stellte diesen um 19.15 Uhr auf Höhe einer Bankfiliale ab. Als er um 20.30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurück kam, stellte er den Schaden fest. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, sollten sich unter Telefon 09341/810 bei der Polizei melden.

