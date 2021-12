Geparktes Auto angefahren

Bad Mergentheim. Ein Unbekannter oder eine Unbekannte hat in der Nacht zu Donnerstag mit einem Fahrzeug ein geparktes Auto in Bad Mergentheim beschädigt. Die Person touchierte zwischen 23 Uhr und 11 Uhr einen in der Kolbstraße geparkten Opel Insignia und fuhr nach dem Zusammenprall davon, ohne sich weiter um den Schaden in Höhe von zirka 1000 Euro zu kümmern. Zudem hinterließ der Unfallwagen Lackspuren an dem beschädigten Pkw. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, melden sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931/54990.

