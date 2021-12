Geparkten Pkw beschädigt

Bad Mergentheim. An einem in Bad Mergentheim geparkten Auto entstand am Freitagvormittag Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro.

Der Besitzer hatte seinen Skoda Octavia am Freitag gegen 9 Uhr auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufscenters in der Johann-Hammer-Straße abgestellt. Als er gegen 10.30 Uhr wieder zurückkam, stellte er fest, dass ein anderes Fahrzeug gegen sein Wagen gestoßen war und diesen beschädigt hatte. Der Unfallverursachende hinterließ keine Mitteilung und informierte auch nicht die Polizei. Zeugen des Unfalls sollten sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim unter Telefon 07931/ 54990 melden.