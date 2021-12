Genuss stand im Vordergrund

Markelsheim. In Markelsheim hat am ersten Adventssonntag die Premiere der „Weihnachtsrallye“ stattgefunden. Die neue Veranstaltung war konzipiert als aktive Wanderung durch den Weinort und die umliegenden Weinberge.

Insgesamt haben fast 60 Personen – aufteilt in drei Gruppen – an dem Angebot der Tourist-Information teilgenommen. Alle Beteiligten hatten zuvor ihren Geimpften- oder Genesenen-Status nachgewiesen. Zeitversetzt machten sich die von Annette Lakatos, Veit Sambeth und Christina Voit geführten Gruppen auf den Weg, um Markelsheim und seine Angebote auf „Genusswegen“ zu entdecken und zu erleben.

Dabei ging es vom Fronhof aus nicht nur durch den Ort, sondern auch durch den Weinberg Roggenberg. An insgesamt sechs Stationen wurden die Teilnehmenden von einer bunten Auswahl an kleinen Ständen erwartet: Dekorationsartikel, Blumen und Geschenke, Perlenkinderwelt und Imkereien waren dabei. Dazu gab es Köstlichkeiten von Brennereien, Weingütern und örtlichen Restaurants. Da bei den Einblicken in die Vielfalt Markelsheims auch viele Informationen weitergegeben wurden, war Teil der „Rallye“ eine Quizkarte, die es nach und nach auszufüllen galt.

Wer die Schätz- und Wissensfragen korrekt beantworten konnte, kam in den Lostopf für einen einen der praktisch ausgestatteten Markelsheimer Picknick-Rücksäcke, die für jede Gruppe verlost wurden. Diese Verlosung krönte das adventliche Nachmittagsprogramm, zu dessen Abschluss bei Kerzenschein am Roggenberg ein Tauberschwarz ausgeschenkt und in besinnlicher Stimmung genossen wurde.

Die Weihnachtsrallye der Tourist-Information soll ein weiterer Baustein zur noch stärkeren Vermarktung des vom Land als „Weinsüden Weinort“ ausgezeichneten Markelsheim sein.

Auch Oberbürgermeister Udo Glatthaar und die japananische Reisebloggerin und Influencerin Keiko Ueno, die im Sommer bereits die komplette Romantische Straße abgewandert hatte, nahmen daran teil und zeigten sich beeindruckt von dem großen Engagement, mit dem sich der Ort präsentierte.

Schönes Ambiente

„Die erste Weihnachtsrallye war eine schöne Veranstaltung in sehr guter Stimmung mit leckeren Markelsheimer Köstlichkeiten und einem schönen weihnachtlichen Ambiente“, freute sich Tanja Fahrenkamp, die das Format bei der Tourist-Information konzipiert hatte.

Die Genusswege seien sehr gut geeignet, um Gästen auch künftig nicht nur die Fülle an reizvollen Angeboten und die Schönheit der Landschaft zu zeigen, sondern ihnen auch die ein oder andere überraschende Entdeckung zu ermöglichen. stv

