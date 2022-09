Gemeinschaftsunterkunft ist noch Baustelle

Bad Mergentheim. Der Landkreis und die Kommunen brauchen dringend Platz für Flüchtlinge (unsere Zeitung berichtete am Wochenende). Die Redaktion fragte beim Landratsamt bezüglich der Generalsanierung der Gemeinschaftsunterkunft „Zwischen den Bächen“ in Bad Mergentheim nach und bekam von Pressesprecher Markus Moll die Auskunft, dass diese „gut voran schreitet“. Wenn die Gewerke planmäßig fertiggestellt würden, könne die Generalsanierung Ende des Jahres abgeschlossen werden „und das Gebäude bezugsfertig sein“, so Moll. Aufgrund der allgemein bekannten Lieferschwierigkeiten bei Anlagenteilen und Baustoffen sowie durch krankheitsbedingte Personalausfälle beziehungsweise durch Pandemieauflagen könne es noch zu Verzögerungen kommen. sabix/Bild: Sascha Bickel

