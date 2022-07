„Gemeinschaft“ wurde groß geschrieben

Bad Mergentheim. Den Tag hatten viele Schüler der Eduard-Mörike-Schule lang ersehnt und wochenlang vorbereitet: Den Schulhof schmückte dieses Mal noch etwas mehr Dekoration. Ballons und Girlanden in weiß-gold und eine neue Fotowand für die letzten gemeinsamen Schnappschüsse.

Dabei waren nicht nur die Abschlussschüler selbst für die Feier aktiv. Das reichhaltige Buffet wurde mit Hilfe der Klasse 7 und ihrer Lerngruppenleiterin bestückt, um die Getränke kümmerten sich die Schüler des M-Kurses aus Klasse 9. Das „Gemeinschaft“ in Gemeinschaftsschule wurde an diesem Abend nicht nur der verschiedenen Abschlüsse wegen groß geschrieben. Apropos Abschlüsse: Erstmalig verabschiedeten nicht nur die Lerngruppen-Leiter Reinmann und Lisiecki ihre insgesamt 20 Abschlussschüler der 9a und 9b mit dem Hauptschulabschluss, sondern auch Lerngruppenleiterr Müller seine sieben Abschlussschüler, die in Klasse 10 bis zum Realschulabschluss geführt wurden. Rektorin Nicole Floeder dankte in ihrer Rede besonders den Eltern, die den Mut aufgebracht hatten, ihre Kinder in der neuen Schulart zu diesem Abschluss zu führen. Belobigungen für gute Prüfungsleistungen gingen an Timo Holler, Lara Rückgauer, Mandy Rekovsky, Zina Milod, Ole Heuß und Patricia Behnisch. Preise für besonders gute Prüfungsleistungen bekamen Yahanna Kanteh und Alexandra Junow. Letztere erhielt ebenfalls den Sozialpreis, da sie sich in besonderem Maße um gutes Ankommen und Integration der neuen Schüler aus der Ukraine, die im Laufe des Jahres an die Schule gekommen waren, bemüht hatte.