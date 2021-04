Bad Mergentheim. Manuela Hartl, Stationsleitung auf der Corona-Isolierstation, ist auf einer Fachweiterbildung. Deshalb berichtet ihre Stellvertreterin Franziska Löblein exklusiv in den Fränkischen Nachrichten von ihren Erlebnissen:

AdUnit urban-intext1

Neben all den schweren Schicksalen, die uns auf der Corona-Station im Caritas-Krankenhaus begegnen, gibt es dann doch immer wieder diese ganz besonderen Momente, die sich einprägen und die uns allen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Dazu gehört die Entlassung des Ehepaares, das gut drei Wochen bei uns auf Station lag. Er und sie – beide weit über 80 – haben uns alle berührt. Egal ob bei der Visite, der Therapie, beim gemeinsamen Mittagessen oder beim Auskurieren im Krankenbett – er hält einfach immer ihre Hand. Die beiden haben beinahe ihr gesamtes Leben miteinander verbracht und trotz seines hohen Alters hat er sich schon zuhause um seine demente Frau gekümmert. Nun haben sie auch gemeinsam eine Corona-Infektion durchgestanden.

Franziska Löblein. © Caritas-Krankenhaus

In den drei Wochen bei uns auf Station haben wir gemeinsam mit ihnen gehofft und gebangt, denn zwischendurch ging es mal dem einen, mal der anderen nicht so gut. Gegenseitig haben sie sich immer wieder aufgerichtet und nun haben sie es beide geschafft. Diese Woche wurden beide entlassen: Sie in die Kurzzeitpflege, er nach Hause. Als die Sanitäter seine Frau im Rollstuhl abholen, begleitet er sie bis zur Zimmertür und er hält – natürlich – ihre Hand. Solche emotionalen Situationen, in denen man wirklich von Anfang an mitfiebert, erlebt man selbst bei uns auf der „Corona-Station“ selten.

Inzwischen kommen die meisten der jüngeren Corona-Patientinnen und -Patienten oft erst dann zu uns, wenn sie wirklich schwer krank sind. Meistens erholen sie sich aber sehr schnell und gehen dann zurück in häusliche Quarantäne. Die Zahl der älteren Covid-19-Patienten geht erfreulicherweise etwas zurück. Sie bleiben in der Regel deutlich länger, viele sind aber mittlerweile über (Mobil-) Telefon so gut mit ihren Familien und Freunden vernetzt, dass sie von uns über die medizinischen Belange hinaus nur wenig Zuspruch benötigen. Bei den übrigen, meist alleinstehenden und/oder hoch betagten Corona-Patienten schlüpfen wir aber tatsächlich in die Rolle des Ansprechpartners und bauen in den täglichen Gesprächen eine persönliche Beziehung auf. Denn sie dürfen keinen Besuch bekommen und fühlen sich zusätzlich zu den eigenen gesundheitlichen Problemen einsam und allein. Natürlich springen wir dann ein. Der Pflegeberuf ist eben ganzheitlich. Und Pflegen auf Abstand – egal ob Körper oder Seele – funktioniert einfach nicht, noch weniger in einer Pandemie!

AdUnit urban-intext2

Kurz nach seiner Ehefrau durfte auch der Mann das Krankenhaus verlassen. Die schweren Atemwegsprobleme sind verschwunden, doch er muss sich auch zu Hause weiter von der Krankheit erholen. Er will – hat er uns erzählt – seine Frau dann so schnell wie möglich wieder zu sich holen. Denn die beiden waren kaum auch nur einen Tag voneinander getrennt. Ich wünsche ihm, dass sein Wunsch in Erfüllung geht. Damit die beiden Senioren nach überstandener Corona-Infektion hoffentlich noch lange zusammenbleiben können – natürlich auch weiterhin mit Händchenhalten!