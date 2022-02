Gemeinderat tagt wieder im Kursaal

Bad Mergentheim. Der Gemeinderat tagt wieder öffentlich an diesem Donnerstag, 17. Februar, ab 17.30 Uhr im Kursaal.

Auf der Tagesordnung stehen unter anderem der Neubau einer 3,5-zügigen Grundschule in Bad Mergentheim (Kostenberechnung und ein Antrag der CDU-Fraktion vom 24. Januar), dazu der Neubau Kindergarten und Hort „Campus Au“ in Bad Mergentheim (Vergabe der Containerarbeiten), die Namensgebung der neuen Grundschule Edelfingen, die Gestaltung des Gänsmarktes als ein Projekt der Landesgartenschau 2034, der Stadtteil Dainbach mit einer Tempo-30-Zone und verkehrsberuhigtem Bereich, die Änderung der Geschäftsordnung des Gemeinderats (Redezeit und Sitzungsende), ein Antrag der CDU-Fraktion zum Projekt „Schulwald“ in Bad Mergentheim, die Übertragung von Mitteln aus dem Sammelnachweis „Gebäudeunterhalt“, Bekanntgaben, Sonstiges und Verschiedenes. stv

