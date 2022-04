Gelungenes Konzert der Kapelle

Stuppach. Am Ostersonntag war es der Trachtenkapelle Stuppach nach zwei Jahren Pause wieder möglich, ihr traditionelles Osterkonzert im frühlingshaft geschmückten Gemeindesaal St. Gabriel zu geben.

Mit drei Stücken leiteten zunächst die Nachwuchsmusiker das musikalische Programm ein, ehe die Trachtenkapelle das Publikum mit der Begrüßungspolka „Grüß Gott“ von Michael Seufert willkommen hieß. Melanie Bauer sprach die einführenden Worte zum erwartungsvollen Publikum und führte auch anschließend mit ihrer Ansage der einzelnen Stücke durch das Programm. So folgten diverse Polkas, Walzer und Stücke der Unterhaltungsmusik. Einige davon mit Gesang aber auch Einlagen, die etwas fürs Auge boten. So sah das Publikum bei der Polka „Die alte Schmiede“ den Schlagzeuger Thorsten Schmeiser am Amboss und bei den Stücken „Tanz mit mir“ und „Rock mi“ kleine Tanzeinlagen der Sänger. Während dieser Stimmungshit eine Verbindung zum Almabtrieb in Lillstadt herstellen sollte, lud das Gesangsstück „Im Wagen vor mir“ geradezu zum Waldfest ein, welches am diesjährigen Pfingstsonntag hoffentlich auch wieder stattfinden kann.

Ein Höhepunkt des Programms war wohl „Der alte Dessauer“ mit dem Trompeten-Solo gespielt von Konrad Bauer. Aber auch das Stück „Hände zu Himmel“ kam beim Publikum sehr gut an und ließ durch das Mitmachen der Besucher für einen Moment etwas Faschings-Feeling aufkommen. Bereits im Vorfeld war bekannt, dass die Spenden dieses Abends der Unterstützung ukrainischer Flüchtlinge zu Gute kommen werden. So rief das Stück „People help the people“ (Menschen helft den Menschen) regelrecht dazu auf, am Ende des Konzertes etwas in den Spenden-Bass zu werfen. Mit dem Stück „Gute Nacht“ und der Zugabe „Schwarze Madonna“ endete das Konzert, für welches es durchweg positives Feedback gab. mb

