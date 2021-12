Gelungener Jahresabschluss

Ilshofen. Bei der letzten Auktion der Rinderunion Baden-Württemberg im Jahr 2021 kamen neben sechs Jungbullen und 28 Jungkühen eine hochtragende Kalbin, zwei züchterisch sehr interessante Jungrinder sowie 348 Kälber und ein weiblicher Fresser zum Verkauf.

Die Preise vor allem bei den melkenden Tieren sind stabil bis leicht steigend auf hohem Niveau, die Kälberpreise blieben jahreszeitlich bedingt gedrückt. Sehr zügig wechselten vier der sechs angebotenen Bullen von insgesamt sehr guter Qualität für durchschnittlich 2035 Euro den Besitzer. An der Spitze rangierte ein ausgeglichener Mysterium-Sohn aus einer enorm leistungsstarken Evergreen-Tochter, gezogen vom Zuchtbetrieb Klenk aus Kirchberg-Dörrmenz. Der gleiche Betrieb stellte mit 2450 Euro auch den teuersten Bullen des Tages, hierbei handelte es sich um einen hoch typisierten Wofram-Sohn.

Diese Hutill-Tochter erlöste mit 2340 Euro den Höchstpreis. © Schmidt

Eine super Auftriebsquote schafften die Beschicker des Jungkuhmarktes. Zwar waren aufgrund des kurzen Auktionsintervalls von nur drei Wochen lediglich 30 Tiere gemeldet, von denen allerdings auch tatsächlich 28 zum Verkauf kamen.

Diese zeigten sich von sehr ausgeglichener Qualität bei einem Durchschnittsgemelk von 28 kg. Knapp 50 Prozent der Jungkühe wurden bereits freilaufend versteigert. Von Beginn an entwickelte sich ein sehr zügiger Versteigerungsverlauf, der auch bis zur letzten Jungkuh anhielt, so dass sich der Durchschnittspreis bei 1839 Euro einpendelte. An der Spitze rangierte eine schliffige, sehr lange Hutill-Tochter mit 33 kg Milch von Familie Stier aus Untermünkheim-Schöneberg, die zum Tageshöchstpreis von 2340 einen mittelfränkischen Zuchtbetrieb zugeschlagen wurde. Preislich folgten mit 2100 Euro eine rumpfige Habart-Tochter mit 31 kg Milch von Familie Haag aus Sulzbach/Murr-Berwinkel sowie eine überaus korrekte Mogens-Tochter vom Betrieb Schmidt aus Bad Friedrichshall-Kochendorf, die 2080 Euro erlöste. Die 55 Kuhkälber mit einem Durchschnittsgewicht von 80 kg wurden zum Preis von 2,76 Euro netto je kg Lebendgewicht verkauft. 293 Bullenkälber brachten ebenfalls durchschnittlich 80 kg auf die Waage und erlösten durchschnittlich 4,47 Euro netto je kg Lebendgewicht. Die nächsten Auktionen in Ilshofen finden jeweils am 12. Januar (Kälber Fleckvieh) sowie am 26. Januar (Großvieh und Kälber Fleckvieh) statt.

