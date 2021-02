Bad Mergentheim. Die Corona-Pandemie hat in den vergangenen Monaten dafür gesorgt, dass andere Erkrankungen in den Hintergrund gerückt sind. Bestimmte Eingriffe und Therapien lassen sich jedoch nicht unbegrenzt aufschieben, sonst drohen gesundheitliche Folgen für die Patienten. Dazu gehören auch Verschleißerkrankungen an den Gelenken, zum Beispiel an Knie- und Hüftgelenk. In seinem Online-Vortrag „Gelenkschmerzen – Operieren oder nicht?“ informiert Prof. Dr. Christoph Eingartner, Chefarzt im Caritas-Krankenhaus, am Donnerstag, 4. März, ab 18 Uhr über mögliche Therapien bei Gelenkschmerzen.

„Unsere Gelenke sind im Laufe des Lebens vielen Belastungen ausgesetzt, die zu Arthrose, also Verschleißerscheinungen führen können. Die Folgen sind meist Schmerzen und Bewegungseinschränkungen an Knie, Hüfte, Schulter oder den Händen“, so Prof. Dr. Eingartner.

„Und diese Beschwerden verschwinden durch Corona ja nicht einfach, sondern oft verschlechtert sich die Beweglichkeit, und die Schmerzen nehmen weiter zu.“

In seinem Vortrag erläutert der Chefarzt zunächst welche Diagnostik erforderlich ist und welche verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten es gibt. „Die Therapie hängt von verschiedenen individuellen Kriterien ab, dazu gehören etwa das Alter des Patienten, dessen Lebensumstände also ob der Betroffene zum Beispiel eine körperlich anstrengende Berufstätigkeit ausübt, als Leistungssportler aktiv ist oder als Rentner seine täglichen Besorgungen erledigen will. Und natürlich ist die Art der Behandlung abhängig vom Stadium der Verschleißerkrankung.“

Viele Patienten machen sich außerdem während der Corona-Pandemie Sorgen, ob ein Krankenhausaufenthalt aktuell möglich ist und welche Risiken es gibt. Prof. Dr. Eingartner geht in seinem Vortrag auf alle diese Fragen ein. Außerdem können alle Interessenten ihre Fragen im Chat an den erfahrenen Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie stellen.

Prof. Dr. Christoph Eingartner wurde in den vergangenen Jahren mehrfach auf der Focus-Ärzteliste für Endoprothetik empfohlen. Das Caritas-Krankenhaus ist außerdem als Endoprothetik-Zentrum der Maximalversorgung von den ärztlichen Fachgesellschaften zertifiziert.

Anmeldungen zum Vortrag: per E-Mail an veranstaltung@ckbm.de oder unter Telefon 07931 / 58-2020.

Nach erfolgreicher Anmeldung wird ein Teilnahmelink per E-Mail mit weiteren Informationen geschickt. ckbm