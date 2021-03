Die Innensanierung des Münsters St. Johannes Baptist in Bad Mergentheim wird finanziell unterstützt, ebenso wie Instandsetzungsmaßnahmen rund um die Kirche in Hachtel.

Main-Tauber-Kreis/Bad Mergentheim. Mit rund vier Millionen Euro fördert das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg in der ersten Tranche des Denkmalförderprogramms 2021 die Erhaltung, Sanierung und Nutzung von 63 Kulturdenkmalen in Baden-Württemberg.

Die Mittel stammen überwiegend aus den Erlösen der Staatlichen Tote-Lotto GmbH Baden-Württemberg.

„Ich freue mich sehr, dass wir in der ersten Tranche der Denkmalförderung in diesem Jahr 63 Vorhaben mit rund vier Millionen Euro unterstützen können. Damit wollen wir auch das große Engagement fördern, das mit dem Erhalt eines Denkmals meist verbunden ist. Die zahlreichen Bau- und Kunstdenkmale in unserem Land sind ein wichtiger Teil unserer Identität. Sie prägen unsere Kulturlandschaft und stehen für die reiche Geschichte des Landes, die auch für die kommenden Generationen weiterhin erlebbar sein soll“, sagte Staatssekretärin Katrin Schütz.

Unter den 63 Kulturdenkmalen, die in der ersten Tranche des Denkmalförderprogramms unterstützt werden, sind 33 private, 22 kirchliche und acht kommunale Denkmale.

Gefördert werden beispielsweise Erhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an bedeutenden Kirchbauten. Inhaltliche Schwerpunkte sind Fassaden- und Fenstersanierungen und Dachinstandsetzungen.

Für die Innenrenovierung des Katholischen Münster St. Johannes Baptist in Bad Mergentheim sind 161 710 Euro und für die Katholische Kirche Mariä Himmelfahrt in Hachtel (Außenrenovierung mit kleineren Arbeiten im Inneren) 25 250 Euro vorgesehen.

Zuwendungen für private Vorhaben sind ebenfalls eingeplant.

CDU-Landtagsabgeordneter Wolfgang Reinhart teilte unserer Zeitung zu diesem Thema mit: „Baudenkmäler in unserer Heimat profitieren seit vielen Jahren von der großzügigen Förderung durch das Denkmalförderprogramm des Wirtschaftsministeriums in Stuttgart. Ich freue mich sehr, dass der Main-Tauber-Kreis erneut mit zwei Projekten in der ersten Tranche der Mittel bedacht wurde“, so Reinhart. Auch in Zeiten der Krise sei es wichtig, das kulturelle Erbe der Region zu erhalten. „Insgesamt über 186 000 Euro fließen dabei in zwei Projekte im Landkreis.“

Baden-Württemberg verfüge über eine große Zahl an bedeutenden Denkmalen. Dazu zählen die mehr als 96 000 Bau- und Kunstdenkmale sowie über 82 000 archäologische Denkmale. Diese machen das Land Baden-Württemberg zu einem der kulturell und historisch reichsten Lebensräume Deutschlands. pm