Fliegende Notärzte ergänzen den Rettungsdienst am Boden. Corona sorgte 2020 für weniger Patienten und trotzdem nicht weniger Arbeit – auch in der Notaufnahme am Caritas-Krankenhaus.

Bad Mergentheim/Ochsenfurt. Im Vergleich zum Vorjahr gab es 2020 in der Notaufnahme des Bad Mergentheimer Caritas-Krankenhauses deutlich weniger Patienten zu behandeln, nämlich knapp 25 000. Im Jahr 2019

...