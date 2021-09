Gelbe Bänder überall verfügbar

Bad Mergentheim. Die Stadt Bad Mergentheim erinnert noch einmal an die laufende „Pflück mich!“-Aktion. Obstbäume, die abgeerntet werden dürfen, können von Besitzerinnen und Besitzern ganz einfach mit einem gelben Band gekennzeichnet werden.

Die Bänder sind inzwischen bei der Stadt, in den Teilorten und bei der Naturschutzgruppe Taubergrund erhältlich. Wer Obstbäume besitzt, aber nicht selbst abernten möchte, kann deren Stamm nun einfach mit einem gelben Band markieren. Das ist das Zeichen an die Bevölkerung, dass die Früchte dieser Bäume für den eigenen Verbrauch und in haushaltsüblichen Mengen gepflückt oder aufgelesen werden dürfen. Die Bänder sind an der Telefonzentrale im Neuen Rathaus (Hintereingang Untere Mauergasse) sowie in den Ortsverwaltungen kostenlos erhältlich.

Auch am Pavillon der Naturschutzgruppe Taubergrund – zwischen Kur- und Schlosspark gelegen – werden die Bänder verteilt. stv