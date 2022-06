Gegen Inkontinenz gibt es Hilfe

Bad Mergentheim. Obwohl rund fünf Millionen Bundesbürger mit dem Problem Blasenschwäche konfrontiert sind, ertragen zwei von drei Betroffenen ihr Leiden still und unbehandelt.

Blasenschwäche ist eine Volkskrankheit, zählt aber noch immer zu den größten Tabuthemen. In der Vortragsreihe „Arzt im Gespräch“, wird am Dienstag, 5. Juli, um 19.30 Uhr Dr. David Brix in der Wandelhalle zum Thema referieren.

„Die Hemmschwelle, Hilfe zu suchen und einen Arzt auf das Problem anzusprechen, ist hoch. Neben Scham ist fehlendes Wissen, dass Besserung durch Behandlung möglich ist, Grund für jahrelanges Schweigen und das in Kauf nehmen von einer stark eingeschränkten Lebensqualität“, erläutert Dr. David Brix. „Blasenschwäche ist weder Schicksal, noch ein natürlicher Prozess des Älterwerdens, mit dem man sich abfinden muss. Ist die Ursache der Inkontinenz gemeinsam mit dem Arzt abgeklärt, ist sie in den meisten Fällen sehr gut behandelbar“, verdeutlicht der Facharzt für Urologie und Gründer der überörtlichen urologischen Gemeinschaftspraxis mit Standort in Bad Mergentheim.

In seinem Vortrag räumt er unter anderem mit dem Mythos auf, dass gegen eine schwache Blase nichts getan werden kann. Der Zwang, ständig eine Toilette in der Nähe wissen zu müssen, belastet die Betroffenen enorm. Die Krankheit zwingt sie, ihr Leben umzustellen. Längere Ausflüge, Kino- oder Theaterbesuche ohne „Pannen“ werden unmöglich. Schließlich ziehen sich die Betroffenen immer mehr zurück. Doch soziale Isolation ist bei älteren Menschen der erste Schritt in Richtung Pflegeheim. „Harninkontinenz darf kein Tabuthema sein“, so Dr. Brix. Der Referent steht im Anschluss für Fragen zur Verfügung. Die Veranstaltungsreihe „Arzt im Gespräch“, wird vom Institut für Bad Mergentheimer Kurmedizin, Gesundheitsbildung und medizinische Wellness in Kooperation mit dem Verein für Gesundheitsbildung „Bad Mergentheimer Modell“, organisiert. Der Eintritt ist für Inhaber der Kur- und Gästekarte/Jahres-Einwohnerkarte frei.