Gegen den Raub der Handtasche gewehrt

Bad Mergentheim. In Bad Mergentheim überfiel ein Unbekannter am Mittwoch eine Frau. Gegen 10.15 Uhr versuchte der Täter der 22-Jährigen, die zu Fuß im Bereich des Prof.-Dr.-Wannagat-Wegs im Kurpark unterwegs war, die Handtasche zu entreißen. Da die junge Frau sich wehrte, misslang es dem Täter an die Handtasche zu gelangen und er rannte davon. Die Person wurde wie folgt beschrieben: männlich, circa 40 bis 45 Jahre alt, rund 1,80 Meter groß, west- bis südeuropäisches Aussehen, kurze graubraune Haare mit Geheimratsecken, bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpullover, einer dunklen Hose und schwarzen Schuhen der Marke „Engelbert Strauss“. Die Polizei nimmt Hinweise zum Täter unter Telefon 07931/54990 entgegen.

