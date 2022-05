Gefahr „Schlaganfall“

Bad Mergentheim. Dr. Buttmann, der Chefarzt der Neurologie im Caritas-Krankenhaus, informiert in der Wandelhalle über Risikofaktoren und Möglichkeiten der Vorbeugung und Therapie in Sachen „Schlaganfall“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In Deutschland erleiden jedes Jahr zirka 250 000 Menschen einen Schlaganfall. Häufig sind bleibende Behinderungen, Lähmungen und Pflegebedürftigkeit die Folge. Um dies zu vermeiden, ist bei einem Schlaganfall schnelles Handeln angezeigt.

„Bei Verdacht auf einen Schlaganfall, sollte man sofort den Notarzt anrufen“, betont Privatdozent Dr. Mathias Buttmann, Chefarzt der Klinik für Neurologie im Caritas-Krankenhaus. „Denn die Überlebenszeit des geschädigten Hirngewebes ist kurz, jede Minute Verzögerung kostet wichtige Funktionen.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Jede Minute zählt

In seinem Vortrag „Schlaganfall – vorbeugen, erkennen, modern behandeln“, am Dienstag, 24. Mai, um 19.30 Uhr in der Wandelhalle, stellt der Neurologe die wichtigsten Symptome eines Schlaganfalls vor. Außerdem nennt er Anzeichen, die auf einen drohenden Schlaganfall hinweisen. „Häufig kommen Schlaganfälle nämlich gar nicht so aus dem Nichts, wie der Name es vermuten lässt“, so der Facharzt für Neurologie.

„Bei vielen Patienten kündigt sich ein Schlaganfall bereits durch vorangehende kurzfristige neurologische Ausfälle an, die sich innerhalb von wenigen Minuten wieder zurückbilden.“ Er stellt in seinem Vortrag diese Warnzeichen vor und erläutert, welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt. Außerdem nennt er Maßnahmen und Verhaltensweisen, wie man sein persönliches Risiko deutlich verringern kann, einen Schlaganfall zu erleiden.

Bessere Chancen

Wenn es dennoch zu einem Schlaganfall kommt, sind vor allem ein rasches Eintreffen im Krankenhaus und die Therapie in den ersten Stunden entscheidend. Auf einer zertifizierten Schlaganfallstation (Stroke Unit), wie sie im Caritas-Krankenhaus zur Verfügung steht, habe der Patient viel bessere Chancen, den Schlaganfall folgenarm zu überwinden, als ohne eine solche spezialisierte interdisziplinäre Behandlungseinheit, so der Neurologe.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

In seinem Vortrag geht PD Dr. Buttmann auf die speziellen, in den letzten Jahren weiter gewachsenen Behandlungsmöglichkeiten in einer modernen „Stroke Unit“ ein und steht im Anschluss für Fragen zur Verfügung.

„Aktuelles aus der Medizin“

Der Vortrag findet in der Reihe „Aktuelles aus der Medizin“ statt, die das Caritas-Krankenhaus in Kooperation mit dem Verein für Gesundheitsbildung „Bad Mergentheimer Modell“ und dem Institut für Bad Mergentheimer Kurmedizin, Gesundheitsbildung und medizinische Wellness organisiert.

Der Eintritt ist für Inhaber der Kur- und Gästekarte/Jahres-Einwohnerkarte frei.

Hygiene-Regeln

Um allen Besuchern auch weiterhin ein sicheres und gutes Gefühl zu geben, informiert die Kurverwaltung, dass bei der Veranstaltung weiterhin eine reduzierte Kapazität der verfügbaren Sitzplätze beibehalten wird. Die Veranstaltungsbesucher sollten einen Mund-Nasenschutz tragen und auf eine ordentliche Handhygiene sowie die Einhaltung der Nies- und Hustenetikette achten. Personen, die Krankheitszeichen feststellen, die auf eine Infektion mit dem Coronavirus hindeuten, sollten der Veranstaltung fern bleiben. pm