Gefahr im Bad Mergentheimer „Ketterwald” durch Eichenprozessionsspinner

Bad Mergentheim. Im Staatswald „Walddistrikt Ketterwald“ ist in diesem Jahr das Auftreten des Eichenprozessionsspinners besonders stark.

Auf diese Gefahr, die aufgrund der erhöhten Durchschnittstemperaturen und milden Winter in den letzten Jahren in diesem Waldgebiet zugenommen hat, weist Helmut Weimert vom Forstrevier Taubertal hin. „Bekämpfungsmaßnahmen innerhalb des Waldes werden wir keine durchführen, Waldbesucher sind aufgefordert besonders achtsam zu sein.“

Das Auftreten der Raupe ist für die Bäume ungefährlich. Das Insekt ist in den Laubwäldern im gesamten Main- Tauber- Kreis aktiv.

Der „Prozessionsspinner“ ist eigentlich ein Schmetterling, er ist ein Nachtschmetterling, dessen Flugzeit von Ende Juli bis Anfang September reicht. Aber als Schmetterling kennt man ihn kaum, eher kennt man das Larvenstadium, die Raupen des Prozessionsspinners. Der Schmetterling hat diesen Namen erhalten, da sich die Raupen in Kolonnen – „Prozessionen“ – fortbewegen.

Derzeit befinden sich die Raupen in ihrem letzten Entwicklungsstadium vor der Verpuppung. Je nach Witterung erfolgt ab Mitte/Ende Juni die Verpuppung in Kokons im Gespinstnest. Die Räupchen haben Brennhaare, die beim Menschen starke allergische Reaktionen auf den Schleimhäuten in Rachen und Lunge sowie auf der Haut hervorrufen können. Besonders Kinder neigen zu starken allergischen Reaktionen. Die Brennhaare werden mit der letzten Larvenhaut abgestreift und bleiben im Gespinstnest. Die Nester können mehrere Jahre als feste Gebilde aus Spinnfäden, Raupenkot, Häutungsresten und Puppenhülsen erhalten bleiben.

Wenn der Mensch mit den Brennhaaren der Raupen, den Häutungsresten beziehungsweise den Nestern in Kontakt kommt, entsteht eine Reizung der Haut und eine Hautentzündung. Die Hautentzündung ist geprägt durch starken Juckreiz, Hautrötung, Quaddeln und Bläschen. Die tritt vor allem an nicht von Kleidung bedeckten Hautpartien wie zum Beispiel den unteren Extremitäten, am Hals und im Gesicht auf. Manchmal bilden sich insektenstichähnliche Knötchen beziehungsweise Papeln.

Die Krankheitsdauer liegt bei zwei Tagen bis zwei Wochen. Es treten unterschiedlich stark ausgeprägten Reaktionen auf.

Hervorzuheben ist laut Forstamt, dass das klinische Bild der Raupendermatitis sich nicht von durch andere Ursachen bedingte Hautentzündungen unterscheidet. Bei starken körperlichen Reaktionen ist ein Besuch beim Arzt zu empfehlen.

„Auch bei Haustieren – insbesondere bei Hunden – sind allergische Reaktionen auch schon beobachtet worden. Von Katzen und Hunden können auch Brennhaare im Fell ins häusliche Umfeld getragen werden“, erklärt der Vertreter des Forstamts.

berichtet der Revierleiter Weimert. Daher ist Vorsicht geboten, um einen folgenlosen Waldbesuch genießen zu können. Hinweisschilder weisen die Waldbesucher an den Waldparklätzen auf diese besondere -neue „waldtypische“ Gefahr hin. fa