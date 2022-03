Gefährliches Überholmanöver

Bad Mergentheim. Bei einem gefährlichen Überholmanöver auf der Kreisstraße 2877 bei Bad Mergentheim verursachte ein 38-jähriger Fahrzeugfahrer am Mittwochabend einen Unfall. Er fuhr, gegen 18.30 Uhr, von Assamstadt in Richtung Bad Mergentheim. Dabei setzte er kurze Zeit später nach einer Brücke zum Überholen von zwei Fahrzeugen an. Als der 38-Jährige mit seinem VW Touran auf der Höhe des ersten Fahrzeuges, einem BMW, war, kam auf der Gegenspur ein Auto entgegen. Beim Abbremsen und Wiedereinscheren streifte er den BMW an der hinteren Beifahrertür. Es entstand ein Sachschaden von rund 4000 Euro. Verletzt wurde niemand. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, sollten sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim unter Telefon 07931/54990 melden.

