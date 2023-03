Gedenkfeier und Konzert

Creglingen. Zum 90. Jahrestag des Rathaus-Pogroms vom 25. März 1933 veranstaltet die Stadt Creglingen eine Gedenkfeier. Am 25. März 1933 wurden 16 Creglinger Männer jüdischen Glaubens von Polizei und SA aus dem Gottesdienst in der Creglinger Synagoge gezerrt und im Rathaus schwer misshandelt. Zwei Männer fielen diesem Übergriff zum Opfer.

Zum 90. Jahrestag erinnert die Stadt Creglingen im Rahmen einer Gedenkfeier am Samstag, 25. März um 17.30 Uhr am Alten Rathaus, Hauptstraße 13, in Creglingen an die Opfer.

Anschließend findet ein Rundgang mit Stationen an der Capelle und am Jüdischen Museum statt. Die Veranstaltung wird gemeinsam mit der Stiftung Jüdisches Museum und dem Schulverbund Creglingen vorbereitet und gestaltet.

Zum Nachdenken anregen

Die Schülerinnen und Schüler der neunten Klassen der Realschule haben sich intensiv mit dieser Tat und dem totalitären Regime des Nationalsozialismus auseinandergesetzt. Sie haben den Themenkomplex Nationalsozialismus weitergehend auf ganz unterschiedliche Weisen selbstständig bearbeitet. Die Jugendlichen und die Geschichtslehrkräfte der neunten Klassen David Holler, Martin Vogel und Manfred Litwitz möchten einige Beispiele dieser Werke im Rahmen der Gedenkfeier präsentieren und die Anwesenden zum gemeinsamen Mit- und Nachdenken anregen.

Am Abend des 25. März findet um 19 Uhr in der Creglinger Stadtkirche ein Konzert mit dem „Jerusalem Duo“ statt. Es wurde 2012 von der Harfenistin Hila Ofek und dem Saxofonisten André Tsirlin gegründet und gilt seither als eines der außergewöhnlichsten und innovativsten Ensembles in der Kammermusikwelt. Die Liebe zur Musik hat die beiden Musiker zusammengeführt: zusammen studierten sie an der „Jerusalem Academy of Music & Dance“ und heute konzertiert das in Frankfurt ansässige Ehepaar solistisch und als Duo in Deutschland, Israel und Europa unter anderem in so renommierten Konzertsälen. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei.