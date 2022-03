Gedenken an den Tod von Jesus

Bad Mergentheim. Jehovas Zeugen gedenken am Freitag, 15. April, auf der ganzen Welt des Todes Jesu. Jeder kann an dieser Veranstaltung kostenlos per Videokonferenz teilzunehmen. Als Vorbild dient der Abend, an dem Jesus mit seinen Aposteln das Passah feierte. Es ging in die Geschichte als „das letzte Abendmahl“ ein. Im Mittelpunkt des Gedenkgottesdienstes am 15. April, um 20 Uhr, steht die Dankbarkeit für das Leben und Sterben Jesu und was das aus Sicht der Veranstalter für jeden Menschen bedeutet. Im vergangenen Jahr nahmen nach eigenen Angaben weltweit über 21,3 Millionen Besucher digital teil. In Bad Mergentheim und Umgebung laden Jehovas Zeugen in den nächsten Wochen viele Einwohner per Brief auch zu einem anderen biblischen Vortrag am Sonntag, 10. April, um 9.30 Uhr ein. Dieser hat das Thema „Echte Hoffnung – wo zu finden?“. Wer eine oder beide Veranstaltungen digital besuchen möchte, kann einen Zugang über die Telefonnummer auf der Website jw.org > „Über uns“ > „Abendmahl“, erfragen. pm

