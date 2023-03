Gebühren für Kitas bleiben stabil

Bad Mergentheim. In der Stadt Bad Mergentheim werden die Elternbeiträge für Kindergärten im Jahr 2023 nicht erhöht. Darauf haben sich Verwaltung und Gemeinderat verständigt. Dies ist einer Pressemitteilung der Stadt vom Freitag zu entnehmen.

Kindergärten und Kindertagesstätten werden maßgeblich durch die Kommunen finanziert. Durch regelmäßige Kalkulationen gehe es bei den Elternbeiträgen jedoch darum, zumindest einen bestimmten „Kostendeckungsgrad“ zu erreichen. Da die Betriebsausgaben stetig steigen, hätte laut Stadtverwaltung eigentlich auch in Bad Mergentheim eine Anpassung der Elternbeiträge angestanden. Diese soll es nun jedoch bewusst nicht geben.

Planungssicherheit

„Damit haben die Familien in unserer Stadt Planungssicherheit für das gesamte nächste Kindergartenjahr und somit bis Mitte 2024“, sagt Oberbürgermeister Udo Glatthaar, der sich über den großen Konsens in Verwaltung und Gemeinderat freut. Zwar sei auch der städtische Haushalt angespannt, doch wolle die Stadt in der jetzigen Situation bewusst ein Signal setzen: „Wir wissen, dass die in vielen anderen Kommunen steigenden Elternbeiträge vor dem Hintergrund hoher Inflation und Lebenshaltungskosten eine große Belastung sind.“

Finanziell stark engagiert

Oberbürgermeister Udo Glatthaar verweist in der Pressemitteilung darauf, dass die Stadt sich im Bereich Kinderbetreuung insgesamt finanziell stark engagiere. „Wir geben inzwischen 12 Millionen Euro jährlich für den Betrieb dieser Einrichtungen aus. Hinzu kommen die Investitionen in den Ausbau der Gebäude-Infrastruktur, die aufgrund unseres Wachstums und der stark steigenden Kinderzahlen notwendig sind.“ Insgesamt sende Bad Mergentheim damit ein klares Signal der Familienfreundlichkeit. stv