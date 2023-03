Geballte Frauenpower beim SV Edelfingen

Edelfingen. Erstmals seit zwei Jahren konnte die Hauptversammlung des Schützenvereins Edelfingen (SVE) wieder unter normalen Bedingungen im Schützenhaus stattfinden. Bei entspannter Stimmung blickte der Verein einmal mehr auf hervorragende Ergebnisse und gute Platzierungen bei Meisterschaften auf Kreis-, Bezirks-, Landes- und Bundesebene zurück.

Vorsitzender Erich Stapf freute sich, dass auch der Edelfinger Ortsvorsteher Detlef Heidloff gekommen war, der in seinen Grußworten die Erfolge des Schützenvereins Edelfingen würdigte. Der Verein sei eine wichtige Stütze des sportlichen und kulturellen Lebens im Ort. Die sportlichen Erfolge seien den motivierten Sportlern, den qualifizierten Trainern und Betreuern, aber auch der umsichtig agierenden Vereinsführung zu verdanken.

In seinem Bericht bedauerte der Vorsitzende, dass man 2022 Traditionsveranstaltungen zu Beginn des Jahres wie das Dreikönigsschießen und das Schlachtfest hatte absagen müssen, danach habe sich die Lage wieder normalisiert.

Der vor einem Jahr stark verjüngte Vorstand habe die Feuertaufe bestanden, sprich: bislang hervorragende Arbeit geleistet. Der SVE habe an zahlreichen überörtlichen Veranstaltungen und Meisterschaften teilgenommen. Stapf, der auch Kreisschützenmeister ist, ging auch auf die Situation des Schützenkreis Mergentheim nach den Rücktritt von Kreisoberschützenmeister Jürgen Richter ein. Für ihn werde beim kommenden Kreisschützentag in Hachtel einen Nachfolger gewählt.

Wie Schriftführer Peter Bäthge berichtete, habe der Verein erfreulicherweise neue Mitglieder gewinnen können. Am Theobald wurde die neue Schießanlage in Betrieb genommen und Arbeitseinsätze am Alten Schützenhaus durchgeführt. Der Schriftführer ging unter anderem auf den Bürgernachmittag, den Zuschuss für das Jugendförderprogramm, die Sportlerehrung, das Kärweschießen, den Bürgernachmittag und den Kreisschützentag ein.

Die Berichte der sportlichen Leiter (Jugend, Sportleiter, Bogenreferent) nahmen einen breiten Raum ein, denn die Akteurinnen und Akteure des Vereins in allen Altersklassen und Disziplinen sorgten für ein sportliches Highlight nach dem andern.

Alle sportlichen Wettkämpfe (Gewehr- und Pistolendisziplinen) zusammengefasst, belegten Akteure des SVE 35-mal Platz eins, 25-mal Platz zwei und 19-mal Platz drei. Dazu kamen noch zahlreiche Platzierungen unter den ersten Zehn.

Als erfolgreichste Athletin erwies sich Sina Spitznagel, die sich elfmal auf das oberste Treppchen schoss, vor Nele Niedermayer (6) und Armin Ulshöfer (5). Aber auch die SVE-Bogenschützen warteten mit einer beeindruckenden Bilanz auf. Sie untermauerten damit nicht nur ihre starke Position im Kreis, sondern bewiesen, dass sie auch im Landesverband bei der Vergabe der Top- Platzierungen mitreden können. Die 42 Podiumsplätze, davon 20-mal auf Eins, sprechen für sich. Davon verbuchte Nikolai Popp zehn erste Plätze für sich, knapp vor Dietmar Denk, der achtmal erfolgreich war. Jugendleiter Peter Spitznagel dankte für die Unterstützung seinen Mitstreitern, besonders Frieder Bauer.

Kassier Manfred Freund konnte eine ausgeglichene Kassenlage vorweisen, der Verein stehe auf einem gesunden finanziellen Fundament. Die Kassenprüfer Elmar Rupp und Herbert Ehrlich attestierten eine vorbildliche Buch- und Kassenführung. Die Entlastung nahm der Ortsvorsteher vor. Vorsitzender Erich Stapf lobte den großen Zusammenhalt innerhalb des Vereins. In der großen Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und mitzuhelfen, sehe er ein positives Zeichen in puncto Kameradschaft und für die erfolgreiche Weiterentwicklung des Schützenvereins.

Am Ende nahm der Vorsitzende noch einige Ehrungen für besonderes Engagement und Verdienste vor. Dabei ging er auf die wichtigsten sportlichen Erfolge in allen Altersklassen und Disziplinen ein. So beendete man etwa die LG-Regionsoberliga auf Platz eins, womit man sich für die Aufstiegskämpfe zur Landesliga qualifizierte, mit dabei Sina Spitznagel, Mareike Freund, Jana Spitznagel, Kathrin Ulshöfer und Jonas Ulshöfer.

Das zweite SVE-Team mit Nele Niedermayer, Mirjam Ulshöfer, Jonas Wisbeck, David Konrad und Jonas Müller erkämpfte als Aufsteiger Platz drei in der Regionsliga. In der Rangliste des Landesverbandes belegt Sina Spitznagel in den Disziplinen Luftgewehr und KK 3-Stellung Platz eins, Nele Niedermayer jeweils Platz 11 und acht. Auch wenn es bei den Deutschen nicht ganz aufs Podium reichte, bewiesen Sina Spitznagel und Nele Niedermayer, dass sie in der nationalen Spitze durchaus mithalten können.

Auch im Kampf um die Vereinsmeisterschaft (LG) setzte sich geballte SV-Frauenpower an die Spitze der Wertung mit Sina Spitznagel (388), Mareike Freund (386) und Nele Niedermayer (375) auf den Podiumsplätzen.

Die einzelnen Disziplin- Vereinsmeisterschaften gingen an Armin Ulshöfer (Herren 3, Luftpistole 371 Rg und Luftgewehr 355), Erich Stapf (LG Herren 4, 353), Alfred Wolfahrt (Herren 4 aufgelegt, 265), Jonas Müller (LG Herren 1, 373), Mareike Freund (LG Damen 1, 386), Jonas Wisbeck (LG Jugend, 346) und Sina Spitznagel (LG Junioren, 376).

Vereinskönig wurde Erich Stapf mit dem 195. Schuss, die Königswürde der Jugend sicherte sich Sina Spitznagel nach dem 330. Schuss.

Die SVE-Bogenschützen drückten mit sieben ersten Einzel-Plätzen (Compound, Blankbogen, Langbogen) und zwei Mannschaftstiteln den Kreismeisterschaften ihren Stempel auf.

Neben den vier Top 10-Platzierungen und Platz drei (LM Halle Ditzingen) sowie Platz drei mit der Mannschaft (Steffen Hess, Nikolai Popp, Dietmar Denk), sind Platz zwei von Nikolai Popp (LM im Freien Welzheim), Platz eins von Dietmar Denk (offene Regio-Süd-Hallen- Meisterschaft Hechingen) hervorzuheben.

Sportliches Highlight war sicher der sechste Platz von Dietmar Denk (Blankbogen Master) bei der Hallen- Bogen-DM in Berlin. Auf Vereinsebene schoss sich Steffen Hess (Blankbogen Halle) zu Meisterehren.