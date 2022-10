Bad Mergentheim: Spendengala bringt knapp 42 000 Euro für Tierheim-Neubau

Bad Mergentheim. „Trommelwirbel – das vorläufige Gesamtergebnis der großen Tierheim-Spendengala am vergangenen Samstag in der Wandelhalle lautet: Knapp 42 000 Euro sind für unseren Neubau zusammengekommen! Einfach irre!“, freuen sich Heidrun Leiss-Schott und Jasmin Paul, die erste und die zweite Vorsitzende des Tierschutzvereins Bad Mergentheim und Umgebung im Gespräch mit unserer Zeitung.

Über 240 Gäste hatten den Weg zur Spendengala gefunden (wir berichteten) und mit ihren Eintrittskarten, Los-Käufen und Einzelspenden das Gesamtspendenergebnis ermöglicht.

„35 000 bis 37 000 Euro stammen dabei aus dem Ticket-Verkauf und vielen tollen Spenden im direkten Zusammenhang zur Gala. Zusätzlich haben die Tombola und der Verkauf unserer druckfrischen Tierheim-Jahreskalender – diese gibt es demnächst auch direkt im Tierheim zu kaufen – am Gala-Abend noch einmal 5840 Euro eingebracht“, verraten die beiden Vorstandsmitglieder weiter und fügen begeistert an: „Wir sind völlig überwältigt, gerührt und unglaublich dankbar, wie toll unsere Spendengala am Samstag zugunsten unseres Tierheim-Neubaus gelaufen ist. Wir möchten uns daher ganz herzlich bei allen Gästen, Spenderinnen und Spendern, Unterstützern, Künstlern, vielen wertvollen Sponsoren und bei allen ehrenamtlichen Helfern und dem gesamten Tierheim-Team bedanken. Ohne Euch alle wäre die Gala so nicht möglich gewesen!“

Im Rahmen des Spendenmarathons, der insgesamt 600 000 Euro einbringen soll, wurden nun also auf dem Weg weitere sieben Prozent geschafft, so Jasmin Paul. Ein erster großer Schritt sei damit getan, aber noch viele weitere müssten folgen, da die Gesamtsumme noch weit entfernt sei, „um letztlich unseren Hunden, Katzen und Kaninchen sowie weiteren bedürftigen Tieren im Main-Tauber-Kreis im neuen Tierheim am Rand der Kurstadt ein wundervolles, artgerechtes Zuhause auf Zeit bieten zu können. Daher freuen wir uns auch weiterhin auf Spenden. Mehr erfährt man unter www.tierheim-mergentheim.de.“

