Der Gänsmarkt ist das Auftaktprojekt in der Altstadt für die Landesgartenschau 2034. Der Grundsatz-Baubeschluss ist gefasst. Es wird grüner und gemütlicher.

Bad Mergentheim. Viele Diskussionen, viele Pläne, viele Bauchschmerzen – so umschrieb Oberbürgermeister Udo Glatthaar die schwere Geburt eines Grundsatz-Baubeschlusses für den neuen Gänsmarkt in der Altstadt. Am Donnerstag gaben 27

