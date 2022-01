Bad Mergentheim. Ein Autofahrer hat am Donnerstag letzter Woche in der Bad Mergentheimer Innenstadt einen Fußgänger angefahren und ist weitergefahren. Jetzt sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls. Am Donnerstag vergangener Woche war der 45-jährige Fußgänger gegen 17.40 Uhr angefahren worden, als er den Fußgängerüberweg in der Straße „Mittlerer Graben“ überquerte. Eine unbekannte Person in ihrem Smart erkannte dies laut Polizeibericht vermutlich nicht und fuhr den Fußgänger an. Anschließend setzte die Person die Fahrt fort, ohne sich um den angefahrenen und leicht verletzten Mann zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft jetzt, dass sich Zeugen des Unfalls mit dem Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931/54990, in Verbindung setzen. pol

