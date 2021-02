Bad Mergentheim/Aschaffenburg. Das Unternehmen Pass und deren Tochtergesellschaft Pass Banking Solutions AG in Bad Mergentheim, stellen in diesem Jahr nach eigenen Angaben 77 000 Euro für ein Schulbauprojekt in Namibia zur Verfügung. Neben Unterrichtsräumen für bis zu 100 Schüler werden eine Schulküche und ein Speisesaal errichtet.

Der Spendenaufruf von Pass, die Ernährung von 100 Kindern für ein Jahr sicher zu stellen, führte zu einem überwältigenden Ergebnis: Über 25 000 Euro kamen hierfür zusätzlich zusammen. Neben Kunden, Lieferanten, Partnern und Mitarbeitern der Pass Consulting Group warb Gerhard Rienecker, Pass-Gründer und Vorsitzender der Geschäftsleitung, auch bei Freunden und der Familie um Unterstützung.

Schauplatz des Pass Engagements ist das Dorf Oroutumba im Norden des afrikanischen Staates Namibia. Wo bislang eine alte Kirche und provisorische Blechhütten als Unterrichtsräume dienten, haben bereits im Januar die Bauarbeiten für das neue Schulgebäude mit Klassenzimmern, Möbeln, Küche und einem Speisesaal begonnen.

Die Pass Consulting Group mit Hauptsitz in Aschaffenburg ist ein Software-, Cloudservice- und Beratungshaus. 1981 gegründet, beschäftigt das Unternehmen an seinen neun deutschen sowie zwei internationalen Standorten heute mehr als 600 Mitarbeiter. pm