Für Praktikanten attraktiv

Bad Mergentheim. Erneut zählt die Würth Industrie Service GmbH & Co. KG zu den beliebtesten Praktikantenarbeitgebern Deutschlands. Dies geht aus dem Ranking des 13. CLEVIS „Future Talents Report“ hervor, wobei der tauberfränkische Arbeitgeber nun als „Star“ gekürt wurde. Rund 2950 befragte Nachwuchstalente hätten damit die Wertschätzung bestätigt, die der C-Teile-Partner als potenzieller Arbeitgeber bei den Bewerbenden genieße, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

„Nachwuchsförderung und -sicherung haben absolute Priorität“, so Monja Melzer, Teamleiterin Ausbildung bei Würth Industrie Service. Denn eine der größten Herausforderungen der Zukunft im Hinblick des demografischen Wandels bleibe der Fachkräftemangel. Hinzu kommt, dass für die New-Work-Kultur und die Wahl des Arbeitgebers mehr Kriterien als Vergütung, flexible Arbeitszeiten oder langfristige Aufstiegschancen eine Rolle spielen. Dies bestätige der Future Talents Report 2023. Die Studie belege, so das Unternehmen, dass Nachwuchstalente schon bei der Arbeitgeberwahl auf eine gelungene Work-Life-Balance achten würden, wobei auch die Möglichkeit zu Homeoffice eine Rolle spiele. Dass die Würth Industrie Service den verändernden Kriterien eines Praktikantenarbeitgebers gerecht werde, beweise die Auszeichnung als „Star“ des CLEVIS Future Talents Reports 2023. Damit hat sich das Unternehmen nach eigenen Angaben im Vergleich zum Vorjahr in allen Kategorien verbessert.