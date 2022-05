Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Stadt Bad Mergentheim - Nötige Mindest-Wahlbeteiligung nicht erreicht / Fehler in Berichterstattung / Gemeinderat ist jetzt am nächsten Donnerstag am Zug Für neuen Mergentheimer Jugendgemeinderat fehlen neun Stimmzettel

Hier wird in einem Wahllokal ein Stimmzettel in die Wahlurne geworfen. Bei der jüngsten Bad Mergentheimer Jugend-gemeinderatswahl beteiligten sich zu wenig Wahlberechtigte. Jetzt entscheidet der Gemeinderat, wie es weiter geht.