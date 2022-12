Für mehr Freude beim zu Fuß gehen

Bad Mergentheim. Beim Abschlussworkshop des Bad Mergentheimer Fußverkehrs-Checks haben knapp 30 Teilnehmende die Ergebnisse aus den bisherigen Terminen sowie konkrete Verbesserungs-Vorschläge diskutiert.

„Ich bin gespannt, was bei den Begehungen alles herauskam“, begrüßte Bürgermeister-Stellvertreter Rainer Moritz die Interessierten aus Bürgerschaft, Politik und Verwaltung.

Denn vorangegangen war dem Abschluss-Workshop nicht nur ein gemeinsamer Auftakt im Oktober, sondern gleich zweimal hatten sich auch Gruppen aufgemacht, um die Fußwege der Kurstadt einem Praxis-Test zu unterziehen.

Rund 40 Personen begingen und bewerteten eine zuvor festgelegte Route von den Herrenwiesen über den Bahnhofplatz bis zum Marktplatz. Und eine Schulklasse der Grundschule Stadtmitte nahm danach bei einem eigenen Termin noch einmal im Besonderen die Schulwege unter die Lupe.

Stärken und Schwächen

Von diesem Check gab Fehmi aus der Klasse 3c zu Beginn der Abschluss-Veranstaltung einen kleinen Bericht.

Anhand vieler Bilder zeigte er auf, wie engagiert er und seine Klassenkameradinnen und -kameraden gemessen, erprobt, Missstände dokumentiert und Verbesserungsvorschläge gesammelt hatten.

Neele Ashölter und Tim Wiesler von der Planersocietät, die als Fachbüro den Fußverkehrs-Check in Bad Mergentheim begleiten, fassten noch einmal alle zurückliegenden Termine zusammen. Daraus entwickelten sie eine Analyse, wo die Stärken und Schwächen Bad Mergentheims aus Sicht von Fußgängerinnen und Fußgängern liegen.

Als Stärken können die insgesamt „kurzen Wege“ zwischen wichtigen Stadt-Bereichen oder die hohe Aufenthaltsqualität mit vielen „Stadt-Möbeln“ im Zentrum verbucht werden. Auch autofreie Bereiche wie der mittlere Gänsmarkt kamen gut an.

Schwächen liegen in der nicht durchgängigen Barrierefreiheit, den oft längeren Wartezeiten und kurzen Grünphasen an Fußgängerampeln oder den dunklen und beschwerlich zu begehenden Unterführungen, wie sie etwa am Bahnhofplatz oder im Bereich Seegartenstraße/ Mittlerer Graben vorzufinden sind.

Zudem sind an einigen Stellen im Stadtgebiet die Gehwege zu schmal. In vier Handlungsfelder unterteilten Neele Ashölter und Tim Wiesler konkrete Maßnahmen zur Stärkung von bereits vorhandenen Stärken und Korrektur oder Abmilderung etwaiger Schwächen. Dabei ging es um Querungen, Barrierefreiheit und Schulmobilität – sowie in einer vierten Kategorie um weitere Maßnahmen.

Querungen: Die Fachleute schlugen längere Grünphasen an bestimmten Fußgänger-Ampeln vor, beispielsweise in der Igersheimer Straße.

Im Laufe der Diskussion wurde dazu aus der Bürgerschaft und von Lehrerinnen noch ergänzt, dass eine „Countdown“-Anzeige bis zur Grünphase sinnvoll wäre.

Dies kann Menschen daran hindern, bei rot über die Straße zu laufen – was ein schlechtes Vorbild für Kinder ist. An Kreisverkehren – vor allem in der Herrenwiesenstraße/ Riedstraße und im Bereich Wolfgangstraße/ Denni-Hoffmann-Straße – sollten Zebrastreifen angebracht werden.

Kleine Maßnahmen wirken

Auch kleinere Maßnahmen können viel bewirken. Am Zebrastreifen bei der Post beispielsweise wird oft zu dicht geparkt. Schon dies zu unterbinden oder sogar noch einen angrenzenden Parkplatz wegzunehmen, könnte laut den Experten die Sichtbeziehungen deutlich verbessern und den Überweg sicherer machen. Barrierefreiheit: Angeregt wurde ein durchgängiges System abgesenkter Bordsteinkanten und Bodenindikatoren, das geh- oder sehbehinderten Personen sichere Orientierung ermöglicht.

Auch die so genannte „weiche Separation“ in verkehrsberuhigten Bereichen, also die gemeinsame und ebene Fläche für Auto-, Fuß- und Radverkehr, ist eine Möglichkeit, um Barrieren und Engstellen zu beseitigen. Denkbar wäre dies etwa im Bereich vor den Zwillingshäusern.

Hindernisfreie Bereiche

Zudem braucht es hindernisfreie Gehbereiche (hier sind alle Akteure gefragt), wo weder Mülleimer noch Werbe-Aufsteller im Weg stehen.

Für das viel kritisierte Kopfsteinpflaster im Bereich Marktplatz und Burgstraße wurden große und kleinere Lösungen aufgezeigt: vom eingezogenen „Komfort-Streifen“ bis zum Abschleifen aller Steine. Bei der Wegweisung könnte die Beschilderung behindertengerechter Toiletten oder Zugangswege optimiert werden. Die Bushaltestellen sollten barrierefrei ausgebaut werden.

Schulmobilität: Zu Fuß zur Schule zu gehen, hat viele Vorteile. Das fängt bei einer besseren Konzentration zum Unterrichtsbeginn an und hört beim gestärkten Immunsystem auf. Deshalb lohnt es sich, Schulwege attraktiv und sicher zu gestalten. Allgemein geben kleine Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten dem Weg zur Schule Schwung und machen Spaß: Als Beispiele aus anderen Städten wurde dazu etwa ein Balancierbalken oder ein aufgemaltes Hüpfspiel gezeigt.

Eine Aktualisierung des Schulwegeplans kann viele Themen aus dem Fußverkehrs-Check aufgreifen. Im Zusammenhang mit den Schulwegen steht auch das Thema „Oberer Graben“.

Hier lautet der Vorschlag, zeitnah die Haltestelle barrierefrei umzubauen, da sich der Seniorentreff und Seniorenheime in unmittelbarer Nähe befinden.

Im Zuge des Umbaus sollte dann auch die Querungssituation für den Fußverkehr in diesem Bereich verbessert werden, da die aktuellen Querungsmöglichkeiten nicht angenommen werden und die Parkhaus-Ausfahrt für zu Fuß Gehende unübersichtlich ist.

Besseres Miteinander

Weitere Handlungsfelder: In der abschließenden Kategorie ging es um kleine Maßnahmen wie die Auffrischung von Bodenmarkierungen. Aber auch Konzepte für ein besseres Miteinander von Fuß- und Radverkehr wurden vorgestellt. Abgerundet wurden die Impulse, indem die Planersocietät auch Fördermöglichkeiten und Priorisierungs-Modelle präsentierte. Im Anschluss hatten die Teilnehmenden des Workshops die Möglichkeit, alle im Raum stehenden Ideen und Verbesserungen zu diskutieren und zu bewerten. Auch für eine Gewichtung der Themen wurde ein Stimmungsbild eingeholt.

Das alles findet nun Berücksichtigung im Abschlussbericht zum Fußverkehrs-Check für Bad Mergentheim. Dieser wird bis Frühjahr vorliegen und dann im Gemeinderat öffentlich vorgestellt.

Die Fußverkehrs-Checks werden vom Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg unterstützt. Eine Fachjury hat nach Eingang der Bewerbungen insgesamt 15 Kommunen in Baden-Württemberg für die Teilnahme an der landesweiten Maßnahme ausgewählt.

Unter anderem war die vom Stadtbauamt eingereichte Bewerbung Bad Mergentheims erfolgreich.

Die Stadt sieht es als wichtig an, für das Thema zu sensibilisieren und die Perspektive des Fußverkehrs in bevorstehende Projekte der Stadtentwicklung mit aufzunehmen. stv