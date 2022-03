Bad Mergentheim. Das Kino „Movies“ nimmt an einer großangelegten Spendenaktion der deutschen Kinos für Kinder in der Ukraine teil: Dazu wird der Dokumentarfilm „Klitschko“ am Sonntag, 20. März, ab 20 Uhr gezeigt. Die Erlöse werden gespendet.

Auf Initiative der Kinokette „Cineplex“ und getragen vom Hauptverband Deutscher Filmtheater (HDF) sowie der AG Kino (Gilde deutscher Filmkunsttheater) haben sich in Deutschland über 400 Kinos für diese Spendenaktion zusammengetan.

Der Film beschäftigt sich mit den beiden ukrainischen Boxbrüdern Vitali und Wladimir Klitschko. Von ihrer Kindheit in der Ukraine, über die ersten Erfolge als Amateure, den Umzug nach Deutschland, bis zum Aufstieg zu internationalen Superstars des Boxsports reicht die Geschichte. Durch Gespräche mit Wegbegleitern und Gegnern sowie bewegende Einblicke in das Privatleben zeichnet Regisseur Sebastian Dehnhardt ein intimes und faszinierendes Portrait zweier Ausnahmesportler.

Vitali wurde von einer großen Mehrheit 2014 zum Bürgermeister von Kiew gewählt. Aktuell kämpfen beide für die Souveränität und die Menschen ihres Landes. pm/sabix