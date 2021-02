Die Citygemeinschaft machte erneut darauf aufmerksam, dass es höchste Zeit für Ladenöffnungen ist. „Wir befinden uns auf der Zielgeraden zu Geschäftsschließungen“, so Hans-Joachim Kuhn.

Bad Mergentheim. Der Handelsverband Deutschland (HDE) und die ihm zugehörigen Unternehmen erwarten einen realistischen Stufenplan, der die rasche Öffnung der Geschäfte ermöglichen soll. Dies unterstrich der Verband am Donnerstag. Wie schwierig die Lage für viele Händler im Lockdown sei, zeige eine aktuelle HDE-Umfrage unter mehr als 2000 Händlern. Demnach sehe sich mehr als jedes zweite Unternehmen ohne weitere Hilfen in Insolvenzgefahr. „Viele Händler befinden sich in einer dramatischen Situation. Ohne passgenaue staatliche Unterstützung und ohne Öffnungsperspektive werden in vielen Innenstädten in den kommenden Wochen die Lichter ausgehen“, erklärte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth. Wie verzweifelt die Lage für viele Einzelhändler mittlerweile sei, lasse sich auch in der hohen Klagebereitschaft ablesen. So plane mehr als ein Viertel der befragten Bekleidungshändler, gegen die Schließung des eigenen Geschäfts vor Gericht zu ziehen.

Auch in Bad Mergentheim, wo am Freitag zahlreiche Mitglieder der Citygemeinschaft samt Mitarbeitern für eine baldige Öffnung der Geschäfte auf die Straße gingen, fand der Vorsitzende Hans-Joachim Kuhn, deutliche Worte. „Es sind viele Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten entstanden. Dass dies gerichtliche Nachspiele haben wird, ist aus meiner Sicht die logische Konsequenz“, unterstrich er. Auch das Modehaus Kuhn werde sich wahrscheinlich an Schadensersatzklagen beteiligen, weil dem Unternehmen „ein riesiger Schaden entstanden ist“. Laut seiner Tochter Maike Kuhn sei die juristische Auseinandersetzung nicht der erste Weg, den man einschlage, doch sei man in der Vergangenheit viele Wege gegangen, die ignoriert worden seien. „Irgendwann ist es der letzte Ausweg“, machte sie deutlich. Aktuell habe man die Abgeordneten über die Versammlung in der Kurstadt informiert und um Unterstützung in Sachen baldiger Öffnung gebeten.

Klar formulierte Ziele

Auch die Aussagen auf den hochgehaltenen Schildern ließen keinen Zweifel an den Zielen der diesmal genehmigten Versammlung. „Wir wollen wieder öffnen“ stand dabei klar im Vordergrund. Doch auch „Unsere Läden stellen kein Infektionsrisiko dar“, „Ich möchte wieder arbeiten“, „Ich möchte meinen Job behalten“, „Wie soll es mit meiner Familie weitergehen?“ oder „Wie soll ich meinen Lebensunterhalt bestreiten“ war da zu lesen. Untermauert wurden die Forderungen und Fragen durch von den Händlern mitgebrachte Ware, die jetzt fast wertlos geworden ist.

„Es ist jetzt höchste Zeit, dass wir wieder öffnen dürfen“, hob Hans-Joachim Kuhn gegenüber den FN hervor. Schließlich sei der Einzelhandel nicht Teil des Problems, sondern Teil der Lösung. Man könne ausgefeilte Hygienekonzepte bieten und den Menschen soziale Kontakte unter kontrollierten Bedingungen ermöglichen. „Es gibt keine nachvollziehbare Begründung, weshalb die Geschäfte weiter geschlossen bleiben sollen“, meinte der Vorsitzende der Citygemeinschaft. Jetzt müsse man den wirtschaftlichen Schaden abwenden, denn ein gesundheitliches Risiko bestehe eigentlich nicht.

Erste Öffnungsschritte

„Wir gehen davon aus, dass es beim Beschluss am nächsten Mittwoch erste Öffnungsschritte für den Einzelhandel gibt – die brauchen wir dringend“, meinte Kuhn. Wenn jetzt nicht reagiert werde, würden die ersten Geschäftsschließungen drohen. Zuversichtlich stimmt den Vorsitzenden jedoch das Verhalten der Kunden – „auch sie wünschen eine baldige Öffnung“.