Bad Mergentheim. Als Hilfe für die extrem von den Auswirkungen der Pandemie-Folgen betroffene Tourismus-Branche fördert das Wissenschaftsministerium 24 innovative Forschungsprojekte – eines davon in Bad Mergentheim in Kooperation mit der Hochschule Heilbronn (HHN).

AdUnit urban-intext1

Das mit einer Million Euro unterstützte Brückenprogramm Touristik soll zum einen Absolventen der baden-württembergischen Hochschulen in schwierigen Zeiten temporäre Beschäftigungsverhältnisse bringen, zum anderen auch Unterstützung leisten, der Branche wieder auf die Beine zu helfen.

Wissenschaftsministerin Theresia Bauer: „Mehrere Hochschulen im Land haben in nur wenigen Wochen zusammen mit Kooperationspartnern innovative Konzepte für die Tourismusbranche auf die Beine gestellt. Vielen Dank dafür! Ich freue mich sehr über die Initiative der Hochschule Heilbronn, der Stadt Bad Mergentheim und der Heilbronn Marketing GmbH. Ich bin überzeugt davon, dass die Projekte dazu beitragen, den Tourismus in der Region Heilbronn-Franken zu stärken und ihm für die Post-Corona-Zeit wieder neuen Aufschwung zu verleihen.“ Die Pandemie trifft die Branche hart: So lag etwa im Zeitraum von Januar bis September 2020 die Zahl der Übernachtungen um 36 Prozent unter den Zahlen des Vorjahreszeitraums. In den Städten war der Rückgang mit circa 50 bis 60 Prozent noch gravierender. Die Projekte sollen Unternehmen und Organisationen aus unterschiedlichen Teilen des Landes helfen, neue Geschäftsfelder unter Pandemiebedingungen zu erschließen und Konzepte für einen Neustart nach Corona zu entwerfen. Die HHN-Fakultät International Business ist mit zwei Projekten dabei, eines in Zusammenarbeit mit dem städtischen Tourismusamt Bad Mergentheim: Aus der gemeinsamen Analyse entsteht hier ein kooperativ erarbeiteter Rahmen, der ein touristisches Entwicklungskonzept für unterschiedliche Aktivangebote (Radfahren, Wandern, Wassersport) innerhalb Bad Mergentheims und der Region beinhaltet.

Mit dem Konzept wird der Aktivtourismus gestärkt und an die neuen Bedingungen angepasst. Die Konzeption ist die Grundlage für den Auftraggeber Stadt, einen Leitfaden für die Umsetzung von Aktivangeboten zu entwickeln, der unter anderem Handlungsempfehlungen für die touristischen Leistungsträger für ihren jeweiligen Betriebszweig enthalten sollen. „Wir freuen uns sehr auf die fachliche Unterstützung und die frischen Impulse, die Hochschulabsolventen vor Ort einbringen können“, sagt Verkehrsdirektor Kersten Hahn. „Als eine der größten Tourismusdestinationen in Baden-Württemberg haben wir bereits in der Vergangenheit immer wieder den Austausch mit der Hochschule Heilbronn gesucht und gemeinsam spannende Projekte umgesetzt. In der neuen Kooperation sehen wir eine große Chance, uns für die herausfordernde Phase des Neustarts noch breiter aufzustellen und mit den Arbeitsergebnissen den touristischen Betrieben in Bad Mergentheim eine echte Hilfestellung an die Hand geben zu können.“ stv