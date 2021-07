Für die Hochwasseropfer

Bad Mergentheim. Ein Promenadenkonzert der Stadtkapelle findet am Sonntag, 25. Juli, um 10.30 Uhr in der Wandelhalle statt. Der Eintritt ist frei, es wird ein Hygienebeitrag in Höhe erhoben. Einlass um 9.30 Uhr. Die Sitzplatzanzahl der Veranstaltung ist begrenzt und findet unter den aktuell gültigen Coronaregelungen statt. Die Karten sollten daher im Vorverkauf beim Gästeservice im Haus des Gastes, der Tourist Information am Marktplatz oder in der Geschäftsstelle der Fränkischen Nachrichten erworben werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Stadtkapelle bittet jedoch nach dem Konzert um großzügige Spenden zugunsten der hochwassergeschädigten Musikvereinigung Bad Neuenahr-Ahrweiler. Der Musikverein ist hart von der Flut getroffen worden, der Probenraum mit dem gesamten Noteninventar ist vollständig verwüstet, Noten und Instrumente wurden von den Wassermassen mitgerissen oder sind nicht mehr zu gebrauchen. Der Verein steht vor dem nichts.

Weitere Spenden können auf das Konto der Stadtkapelle Bad Mergentheim DE 673525650000108902 mit dem Verwendungszweck „Spende Musikvereinigung Ahrweiler“ eingezahlt werden. bas