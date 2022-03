Für die Fußballer ist die Meisterschaft möglich

Edelfingen. Der SV Edelfingen musste im vergangenen Jahr viele Einschränkungen seines Sport- und Wirtschaftsbetriebes durch die gesetzlichen Vorgaben zur Corona-Pandemie hinnehmen. Trotzdem konnte Vorsitzender Jochen Ulshöfer und die berichterstattenden Abteilungsleiter bei der Jahreshauptversammlung im Sportheim sowohl im sportlichen wie auch wirtschaftlichen Bereich eine überwiegend positive Bilanz ziehen.

Zu Beginn seines Geschäftsberichtes lobte Ulshöfer die vorbildliche Teamarbeit in allen Bereichen des Vereines. Vor allem bei der Bewirtschaftung des Sportheimes sei man sehr auf die ehrenamtlichen Mitarbeiter, voran Koch Erich Haaf, angewiesen. Kritisch sah er die ständig wechselnden Corona-Vorgaben ebenso, wie die jetzt fast gänzlich wegfallenden Vorsichtsmaßnahmen. Deshalb stelle er jedem Übungsleiter/in frei, wie die Übungsstunden abgehalten werden. Trotz der nur kurzzeitig möglichen Öffnungen der Vereinsgaststätte im letzten Jahr konnten sieben Veranstaltungen durchgeführt und somit ein wenig Umsatz generiert werden. Die Erwartungen richten sich nun auf das laufende Jahr und den anstehenden Sommer. Ab sofort ist das Vereinsheim mittwochs und sonntags geöffnet.

Erfreulicherweise habe sich die Mitgliederzahl trotz Pandemiezeiten auf 573 erhöht. Positiv auf den Energieverbrauch und die Wirtschaftlichkeit des Vereins habe sich die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Sportheim und der Gerätehalle am Sportplatz seit der Inbetriebnahme im April letzten Jahres ausgewirkt, so der Vorsitzende.

Der stellvertretende Abteilungsleiter der Turnabteilung Herbert Hertlein ging in seinem Bericht auf den teilweise schleppenden Neubeginn der Übungsstunden, nach deren coronabedingten Einstellung im Jahr 2021, in den 15 Sportgruppen seiner Abteilung ein. Nunmehr sei in allen Turngruppen, vom Kleinkinderturnen, Eltern-Kind-Turnen, Kinder- und Jugendturnen, Frauengymnastik, Männerturnen bis zum Seniorenturnen der Übungsbetrieb wieder aufgenommen worden. Auch die Rhönradgruppe und der Lauftreff mit Walkinggruppe sowie die Tanzgarden treffen sich ebenso wieder zum Training wie die Aerobic- und die Fitness-Gruppe. Zwölf Kinder und Jugendliche sowie sechs Erwachsen haben die Bedingungen für das Sportabzeichen erfüllt.

Richtige Entscheidung

Fußballabteilungsleiter Christoph Auer unterstrich zu Beginn seines Berichtes den Neuanfang in der Spielsaison 2021/22 in der Staffel 1 der B-Klasse Hohenlohe, der untersten Spielklasse, als richtige Entscheidung. Bekanntlich spielte der SVE in der vorigen Saison noch in der Bezirksklasse, hatte dort aber Probleme mit der notwendigen Personalstärke und durch die coronabedingte Spielunterbrechungen einige Leistungsträger der ersten Mannschaft verloren. Nunmehr erfreut sich diese – aktuell von Bastian Linsenmayer und Tobias Ulshöfer trainiert – am zweiten Tabellenplatz in der B-Klasse. Die Meisterschaft scheint möglich. Mit einer Spielstärke von insgesamt rund 30 Fußballern ist auch der Spielbetrieb mit einer Reservemannschaft möglich. Für die neue Saison wurde Tobias Ulshöfer als Trainer verpflichtet.

In der Jugendarbeit hat Christian Ulshöfer im vergangenen Sommer das Zepter von Sven Siegl übernommen. Serchs Jugendmannschaften, von der A-Jugend bis zu den Bambinis, spielen derzeit für den SVE. Allerdings mussten Spielgemeinschaften mit den Vereinen aus Bad Mergentheim, Unter- und Oberbalbach, Löffelstelzen und Königshofen gebildet werden. Die Zusammenarbeit mit diesen Vereinen funktioniere einwandfrei. Hallenturniere und sonstige Events und Veranstaltungen mussten größtenteils ausfallen. Auch für die Alt-Herrenmannschaft, die ebenfalls über Spielermangel klagt, sind die meisten Turniere und gesellige Veranstaltungen ausgefallen. Erfreulich sei, dass der SVE mit Jochen und Niklas Ulshöfer sowie Felix Dürr drei Schiedsrichter stellen könne.

Ortsvorsteher Detlef Heidloff berichtete aus dem Partnerschaftskomitee, dass der vorgesehene Besuch der Sportler aus Frankreich im letzten Jahr ausfallen musste und wohl auch in diesem Jahr kein Besuch zu erwarten sei – gegebenenfalls. will man im kommenden Jahr mit einer kleinen Delegation nach Ste. Marie-Du-Mont fahren.

Positive Kassenlage

Hauptkassier Günther Hofmann wies trotz Einnahmeausfällen bei den Eintrittsgeldern und der Sportheimbewirtschaftung einen positiven Kassenbericht mit einem deutlichen Plus auf der Habenseite aus. Dazu beigetragen hat nicht nur die Ausgabendisziplin der Sportabteilungen, sondern auch die Einnahmen aus der Photovoltaikanlage und die Einsparungen. So bescheinigte Kassenprüfer Mike Müller, der mit Uli Wilhelmi die Kasse geprüft hatte, eine ordentliche Kassenführung und empfahl die Entlastung. Die und die Entlastung des Vorstands wurde von Detlef Heidloff beantragt und von der Versammlung genehmigt.

Bei den Ehrungen, die vom stellvertretenden Vorsitzenden Sven Siegl und Schriftführer Helmut Auer vorgenommen wurden, konnte für zehnjährige Mitgliedschaft Lea Barleon, Thorsten Berger, Sascha Hübner, Jens Maier, Harald Müller, Heini Seeber, Sylvia Ulshöfer, Jörg Wiederroth und Renate Wolfart geehrt werden. Für 20 Jahre Mitgliedschaft erhielten Margit Kress, Doris Läpple, Susanne Müller, Markus Öhm und Rebecca Pfeuffer Urkunden; für 50 Jahre Martin Balz und Klaus Freitag sowie für 60-jährige Mitgliedschaft Gudrun Heusser. WM