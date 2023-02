Für die Deutschen Meisterschaften qualifiziert

Bad Mergentheim. Drei Ju Jitsuka der Ju Jitsu-Abteilung des TV 1862 Bad Mergentheim traten erfolgreich im Fighting bei den Süddeutschen Meisterschaften in Philippsburg an und qualifizierten sich für die Deutschen Meisterschaften.

Im Fighting kämpfen zwei Kontrahenten ihrer gemeinsamen Gewichtsklasse gegeneinander. Dies ist ein sportlicher Wettkampf, bei dem im Leichtkontakt Schläge, Tritte und Stöße sowie Hebel-, Wurf-, Halte- und Würgetechniken angewendet werden. Dabei gilt es in drei Minuten seinen Gegner nach Punkten zu besiegen.

Für Emely Helwer war es der erste Wettkampf. Sie kämpfte in der Klasse U18 bis 63kg. Trotz Nervosität ging sie entschlossen in den ersten Kampf und konnte diesen für sich entscheiden. In ihrem zweiten Kampf musste sie sich gegen eine erfahrene Kämpferin knapp geschlagen geben und erreichte somit den zweiten Platz.

Am Nachmittag gingen Julian Scheuerbrandt und Jonas Zeihsel in der Klasse U21 bis 69 Kilogramm an den Start. Jonas legte mit einem souveränen Sieg mit full ippon nach bereits 55 Sekunden vor. Nachdem sich Julian in den ersten beiden Kämpfen zurechtgefunden hat, ging er entschlossen und bestimmt in den dritten Kampf. Diesen musste er ausgerechnet gegen Jonas bestreiten und ging als Sieger aus dem Vereinsduell.

Nach jeweils vier Kämpfen belegte Jonas den vierten und Julian den dritten Platz. Die Abteilung freut sich schon jetzt, alle drei Kämpfer bei den Deutschen Meisterschaften in München Ende März anfeuern zu können.