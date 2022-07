Für das Engagement gedankt

Edelfingen. Es war ein besonderer Tag des SPD-Ortsvereins Edelfingen, galt es doch, langjährige Mitglieder zu ehren. Zu diesem Anlass hatte der Vorsitzende Martin Balz nicht nur die eigenen Mitglieder und die zu Ehrenden ins Vereinsheim des SV Edelfingen geladen, sondern auch Vertreter der übrigen Ortsvereine aus dem Altkreis.

MdB Josip Juratovic ging in seinem Bericht aus Berlin auf die aktuellen Herausforderungen ein, die Corona und der Krieg in der Ukraine an die Politik stellten. „Dieser Krieg ist auch ein Angriff auf Frieden, Freiheit und Demokratie in Europa. Diese Bedrohung erfordert entschlossenes Handeln, ebenso wie weitreichende Umsicht.“ Er sei froh, „dass man mit Olaf Scholz einen Kanzler habe, der solch schwierige Entscheidungen genau abwäge und die Konsequenzen nicht aus den Augen verliere.

Der SPD-Kreisvorsitzende Thomas Kraft verwies auf die Worte von Willy Brandt: „Nichts kommt von selbst. Und nur wenig ist von Dauer. Darum – besinnt Euch auf Eure Kraft und darauf, dass jede Zeit eigene Antworten will und man auf ihrer Höhe zu sein hat, wenn Gutes bewirkt werden soll.“ Er betonte, dies sei sozialdemokratisches Handeln und er bedankte sich bei den Edelfinger Geehrten für ihre jahrelange Treue und für ihr Engagement.

Josip Juratovic und Anja Lotz nahmen daraufhin die Ehrungen vor: Für zehn Jahre Mitgliedschaft Renate Köber-Menkel, für 25 Jahre Martin Wunsch, für 40 Jahre Horst Mies, für 45 Jahre Sabine Wilhelmi, Dagmar Papritz-Balz, Gerlinde und Wolfgang Albert, für 50 Jahre Christel Hoffmann, Eberhard Höher, Gerhard Eckert, Wolfgang Öhm, Martin Balz und posthum Hugo Kahnert.

In seinem Schlusswort fasste Martin Balz aus seiner Sicht zusammen: „Auch, wenn man sich manchmal ärgert, habe ich den Eintritt nie bereut. Politik, auch die kommunale, ist zwar oft schwierig und zudem nicht immer schnell umsetzbar, aber man kann viel bewirken in der Gemeinschaft mit anderen“. Zum Abschluss des Nachmittags gab es noch genügend Gelegenheit zum Erzählen und zum Austausch mancher Fragen, die die Menschen in den Kommunen bewegen. SPD