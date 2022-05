Fünf Kinder feierten Heilige Kommunion

Löffelstelzen. Ihre Feier zur Ersten Heiligen Kommunion begingen fünf Kinder in der Pfarrkirche Löffelstelzen. Dies waren Emma Günter, Lukas und Elias Böckler und Johanna Tremmel aus Löffelstelzen sowie Johannes Hamm aus Markelsheim. Begleitet von der Musikkapelle und den Ministranten zogen die Kinder mit ihren Familien feierlich ein. Für die musikalische Umrahmung des Gottesdienstes auf dem Kirchenvorplatz sorgte der Kinderchor Sankt Johannes unter der Leitung von Michael Müller. In der Predigt beleuchtete Pfarrer Thomas Frey das Motto „Bei mir bist du groß!“, welches auf die Begegnung des Zöllners Zachäus mit Jesus verweist. Dann durften die Kinder das erste Mal an den Tisch des Herrn treten und Jesus empfangen. Im Bild Pfarrer Thomas Frey und die Ministranten mit (von links): Johanna Tremmel, Johannes Hamm, Lukas Böckler, Emma Günter und Elias Böckler. Bild: Matthias Tremmel

