Führungen in Bad Mergentheim starten wieder

Bad Mergentheim. Die Stadt sowie der Kur- und Tourismusverein dürfen seit dieser Woche wieder Gäste-Führungen mit bis zu 20 Teilnehmern anbieten. Möglich ist dies aufgrund von Lockerungen in der Corona-Verordnung. Es gilt aber die so genannte „3-G-Regel“: Bei der Anmeldung muss ein maximal 24 Stunden alter Schnelltest, eine Geimpften- oder eine Genesenen-Bescheinigung vorgelegt werden. Außerdem ist eine Maske mitzubringen.

Die tägliche Stadtführung durch Bad Mergentheim startet um 14 Uhr am Alten Rathaus. Dort ist auch die wieder durchgängig geöffnete Tourist-Information untergebracht, wo Anmeldung und Bezahlung stattfinden. Die etwa einstündige Tour führt zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten und vielen charmanten Ecken von Bad Mergentheim. Sie findet auch an Sonn- und Feiertagen sowie bei jedem Wetter statt.

Bereits am Donnerstag, 10. Juni, findet auch die erste Weingäste-Führung des Jahres in Markelsheim statt. Sie startet um 15.30 Uhr am Bahnhof Markelsheim und beinhaltet auch eine Weinprobe zweierlei Sorten. Bei schlechtem Wetter fällt sie aus. Die Anmeldung zur Weingäste-Führung läuft ebenfalls über die Tourist-Info und ist auch unter Telefon 07931 / 57-4815 möglich. Es ist geplant, dass die Wein-Führungen in Markelsheim wieder alle zwei Wochen stattfinden.

„Nach dem Neustart im Tourismus sind bereits wieder viele Gäste bei uns und wir freuen uns sehr, den beliebten täglichen ‚Klassiker’ und die erste Themenführung anbieten zu können“, sagt Stefanie Imhof, Leiterin der Tourist-Info. Ein Dankeschön gebühre dem Kur- und Tourismusverein sowie allen Gästeführern, die sehr motiviert seien, nach langer Pause wieder die schönsten Seiten der Stadt zu zeigen und die spannende Geschichte Bad Mergentheims zu vermitteln. stv

