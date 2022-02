Bad Mergentheim. Mit Masken und viel Lärm werden an Fas(t)nacht in Süddeutschland vielerorts Dämonen und bedrohliche Geister der dunklen Jahreszeit vertrieben. Dieses Brauchtum entfällt ja auch dieses Jahr wieder. Doch der gute Geist soll trotzdem Einzug halten. Gerade in Umbruchs- und Krisenzeiten ist er besonders „Not-wendig“. An verschiedenen Orten und Stationen lassen sich der gute Geist und die Gaben des Geistes auch in Bad Mergentheim finden. Dazu gehören beispielsweise die heilige Katharina von Siena, der israelitische König Salomo, der gute Pater Philipp Jeningen, Franz von Assisi, Elisabeth von Thüringen, Bernhard von Clairvaux so wie Pfarrer und Naturheilkundler Sebastian Kneipp. Bei einer Führung durch die Innenstadt von Bad Mergentheim, werden die guten Geister angesteuert, „zum Leben erweckt“ und danach gefragt, inwiefern sie heute „Not wenden“ können. Der alternative „Fas(t)nachtsumzug“ startet am Fas(t)nachtssonntag, 27. Februar, um 15 Uhr am Milchlingsbrunnen auf dem Marktplatz. Weitere Informationen und Anmeldung zur Veranstaltung bei der Keb Dekanat Mergentheim unter Telefon 07931/9689743 oder per Mail unter keb.mergentheim@drs.de.

