Führung auf dem Philosophenweg

Bad Mergentheim. Ein „indianischer“ Häuptling, Schelling, Voltaire, Scheler, Popper, Hobbes, Epikur, Hendrix, Platon, Laotse, Johannes Adam, Nietzsche, Kant, Edith Stein, Epiktet, Baruch de Spinoza, Antoine de Saint Exupéry, Hans Jonas, Demokrit: Das sind die Denker und Weisheitslehrer, denen man auf dem Bad Mergentheimer Philosophenweg begegnet. Die Macher haben Nachdenkenswertes aus unterschiedlichen Epochen, philosophischen Richtungen und Kulturkreisen auf Tafeln, die entlang eines rund drei Kilometer langen Weges aufgestellt sind, gesammelt. Bei einer Führung am Samstag, 30. Oktober, kann man Leben und Lehren der Weisheitslehrer kennenlernen sowie etwas über ihre Bedeutung für das Hier und Heute erfahren. Die Führung startet um 15 Uhr am Brunnen vor dem Haus des Gastes im Kurpark. Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldung bei der Katholischen Erwachsenenbildung (Keb) Dekanat Mergentheim unter Telefon 07931-9689743, per E-Mail (keb.mergentheim@drs.de) oder über www.keb-mgh.de.

