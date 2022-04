Führung am 25. April

Bad Mergentheim. Die Kurverwaltung Bad Mergentheim bietet für Kur- und Gästekarteninhaber am 25. April eine Baumführung anlässlich des „Tag des Baumes“ an. Jedes Jahr wird von der „Baum des Jahres – Dr. Silvius Wodarz Stiftung“ und dem Fachbeirat „Kuratorium Baum des Jahres“ dieser Baum bestimmt; in diesem Jahr ist es die Rotbuche (Fagus sylvatica). Der Kur- und Schlosspark ist bekannt für seinen umfangreichen Baumbestand, auch die Rotbuche ist im inneren Kurparkbereich zu finden. „Wir bieten eine Führung an, bei der die Teilnehmer sowohl etwas über den diesjährigen Baum des Jahres, als auch über weitere Bäume, Sträucher und exotische Gewächse im Kurpark Bad Mergentheim erfahren werden“, so Roger Herrmann, Fachagrarwirt für Baumpflege bei der Kurverwaltung.

Am Tag des Baumes, Montag, 25. April, bietet die Kurverwaltung Bad Mergentheim um 15 Uhr allen Kur- und Gästekarteninhabern eine Führung unter dem Motto „Baumbegegnungen“ an. Die Interessierten treffen sich an der Fontäne am Haus des Gastes, wo sie von einem Landschaftsgärtner der Kurverwaltung in Empfang genommen und während des anschließenden Rundganges viel Wissenswertes über Bäume erfahren werden. Anmeldung unter Telefon 07931/9650. Maximale Teilnehmerzahl: 20 Personen. kv

