Frühlingsfest des Frauenbundes

Bad Mergentheim. Zu einem fröhliches Frühlingsfest trafen sich die Mitglieder des Katholischen Frauenbundes, Zweigverein Bad Mergentheim, im katholischen Gemeindehaus. Kreativ und liebevoll waren die Tische von Jolanda Schmid geschmückt worden. In ihrer Ansprache ging sie auch auf das schreckliche Kriegsgeschehen in der Ukraine ein und schloss alle in ein Gebet um Frieden ein. Sie bat um Spenden für die Ukraine-Hilfe vor Ort. Nicht ganz einfach war es, aus dieser bedrückenden Stimmung wieder ins Frühlingsfest zu finden. Bei Kaffee, Tee und Kuchen wurden an den Tischen intensive Gespräche geführt, zeitweise unterbrochen von zarten Frühlingsliedern, gespielt auf Veeh-Harfen. Ein Quiz beschäftigte sich dann im ersten Teil mit Fragen zum Frauenbund. Der zweite Teil, die „süße“ Rateecke, hatte es in sich. Hier musste „um die Ecke“ gedacht werden. Die Umschreibungen wiesen auf bekannte Süßigkeiten hin, jeder kennt sie, trotzdem waren sie nicht leicht zu erkennen. Nach der Auswertung durften sich die Gewinnerinnen etwas aussuchen. Allen hatte der Nachmittag viel Spaß gemacht und noch lange lachte man über die „süßen“ Rätsel. Fi

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1