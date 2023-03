Frühling zickt weiter

Bis auf einzelne schöne warme Tage lässt sich dieser junge Frühling noch ziemlich bitten. Und trotz der beginnenden mitteleuropäischen Sommerzeit an diesem Wochenende zickt er unbeeindruckt weiter. Sogar ein Schuss Polarluft „beglückt“ uns da zu Wochenbeginn, aber das bekommen wir schnell wieder eingefangen. Gegen Ende der kommenden Woche dürfte der Frühling kurze Stippvisiten wagen. Dabei bleibt es aber auch, denn wenn man die längerfristigen Wettermodelle in den April hinein mal so durchsieht, stellt man fest, dass man’s vielleicht doch lieber nicht wissen wollte. Gott sei dank sind wir soweit im Voraus aber schon fast auf Würfelspiel- Niveau.

Am Samstag wechseln Sonnenphasen mit einigen Regengüssen und kurzen Gewittern ab, dabei weht in Böen stürmischer Wind bei 8 Grad in Neubronn und 11 Grad in Edelfingen. Am Sonntag zieht vormittags und mittags Regen durch. Nachmittags gibt es noch lokale Schauer und Gewitter mit zunehmenden Aufheiterungen dazwischen bei 10 Grad in Boxberg und 12 in Creglingen. Am Montagmorgen mit einer Kaltfront örtlich Schnee- und Graupelschauer bis in tiefere Lagen bei 4 bis 0 Grad.

Am Montag und Dienstag gibt es neben sonnigen Abschnitten auch einzelne Schneeregen- und Graupelschauer bei nur 3 bis 7 Grad und leichtem Nachtfrost. Mit einer Warmfront von Mittwoch auf Donnerstag wird die Luft zwar wieder milder, aber es regnet eben auch immer wieder. Wenn dann zwischen Donnerstag und Samstag nebst Schauern mal die Sonne rauskommt sind aber auch wenigstens ein paar Frühlingsmomente bei 13 bis 17 Grad dabei. Andreas Neumaier