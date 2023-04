Frühjahrsmesse mit Streetfood Festival

Bad Mergentheim. Der Frühling ist die beste Zeit, um sich für die Saison mit einem Fahrrad, E-Bike, Motorrad oder Auto neu einzudecken. Die beste Gelegenheit, sich über aktuelle Trends informieren zu lassen, bietet die Frühjahrsmesse im Mobilpark Ried in Bad Mergentheim.

Die Organisation der Frühjahrsmesse liegt auch in diesem Jahr in den Händen dieser Firmen: Mott Radwelt, Autohaus Fahrbach, Autohaus Bartosch, Kfz Hellinger und Alex’s Bikershop. Neu im Reigen der „Mobilpark-Familie“ ist die Firma Wolf Baumaschinen und Baugeräte. Das Motto der Händler: Probe fahren ist ausdrücklich erwünscht.

Sehen lassen kann sich auch das Festprogramm in diesem Jahr. An zwei Tagen, am Samstag, 22. und Sonntag, 23. April, wird der Mobilpark Ried wieder zur Flanier- und Vergnügungsmeile. Unter dem Motto „Neuheiten, Innovationen, Informationen und Unterhaltung“ sind die Türen der Firmen von 10 bis 18 Uhr geöffnet und zahlreiche Angebote der Händler dürften die Besucher begeistern. In diesem Jahr macht das Street-Food-Festival, das bislang in der Innenstadt seine Köstlichkeiten anbot, im Mobilpark Station. Der absolute Höhepunkt der Veranstaltung ist neben der Freestyle Moto-Cross-Show auch der Kawasaki Road-Show-Truck. Ein Bungee-Trampolin, eine Kinderhüpfburg und ein Kinderkarussell bringen Kinderaugen zum Strahlen.