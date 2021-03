Die Stadt Bad Mergentheim schnürt ein zweites Konjunkturpaket. Waren es beim ersten 500 000 Euro, so werden jetzt noch einmal 250 000 Euro dazugepackt.

Bad Mergentheim. Mit großer Einigkeit beschloss der Gemeinderat am Donnerstagabend im Kursaal ein zweites städtisches Konjunkturpaket über 250 000 Euro. Nur Jochen Flasbeck (Freie Wähler) votierte dagegen.

Oberbürgermeister Udo Glatthaar sagte einleitend, dass man alle von der Corona-Pandemie betroffenen Gruppen in der Stadt unterstützen wolle.

Eine halbe Million Euro habe man bereits im vergangenen Jahr als erstes Konjunkturpaket verabschiedet, nun lege man nach, weil die Krise andauere.

„Jetzt braucht es schnelles Entgegenkommen und eine gute Vorbereitung auf den Neustart, den wir alle herbeisehnen“, so Glatthaar. Ein Großteil der Mittel ist für die Wirtschaft vorgesehen. So wird das Angebot des „Städtischen Hilfsfonds“, der in Not geratene Betriebe stützt, bis 31. Dezember dieses Jahres verlängert. Außerdem senkt die Stadt den Fremdenverkehrsbeitrag auch in diesem Jahr ab von 11 v.H. auf 9 v.H. und erlaubt dessen Stundung bis Ende Juni. Allein die anhaltende Absenkung des Fremdenverkehrsbeitrages entlaste die örtlichen Betriebe in diesem Jahr um rund 140 000 Euro, so die Verwaltung.

„Der Hilfsfonds, der die Soforthilfen von Bund oder Land unbürokratisch und schnell aufstockt, wird aktuell wieder stärker nachgefragt“, sagt Wirtschaftsförderer Marcel Stephan. Bislang wurden 120 Anträge gestellt und rund 360 000 Euro an städtischen Hilfen ausgezahlt.

Einzelhandel und Gastronomie sollen darüber hinaus im Besonderen gestärkt werden durch einen Erlass der Sondernutzungsgebühr im kompletten Jahr 2021. Damit verzichtet die Stadt auf Einnahmen in Höhe von rund 19 000 Euro. Auch die Vergrößerung der Außenbestuhlung wird zugesagt.

Straßenkünstler und mehr

Allgemein legt Bad Mergentheim für das Sommer-Halbjahr großes Augenmerk auf die Innenstadt. Da ist zum einen der Gänsmarkt, der mit einem Popup-Spielplatz, neuer Dach-Installation und 3D-Straßenmalerei erneut ein Botschafter für das bunte Einkaufs- und Verweilerlebnis werden soll. Dafür gibt die Stadt 20 000 Euro aus. Daneben sind im gesamten Innenstadtbereich inklusive Marktplatz, Burgstraße und Deutschordenplatz von Mai bis September immer samstags Auftritte von Straßenkünstlern geplant.

Diese in der Kurstadt ganz neue Aktion lässt sich Bad Mergentheim weitere 10 000 Euro kosten. „Wir haben eine mitreißende Mischung an verschiedenen Stelzenläufern, Verkleidungskünstlern und Fantasie-Figuren zusammengestellt – das wird ein faszinierendes Erlebnis für die ganze Familie“, verspricht Verkehrsdirektor Kersten Hahn. Er verweist zudem darauf, dass die Straßenkünstler auch unter noch vergleichsweise strengen Pandemie-Bedingungen auftreten könnten.

Den Sport in Bad Mergentheim fördert die Stadt im Rahmen des Paketes mit 10 000 Euro. So werden die Übungsleiterzuschüsse für das Jahr 2020 nach einer „fiktiven Berechnung“ so ausgezahlt wie in den Vorjahren. Außerdem ist in diesem Jahr die Nutzungsgebühr im Deutschordenstadion für die Vereine ausgesetzt. Für alle Vereine besteht weiterhin die Möglichkeit einer finanziellen „Rettungs-Zuwendung“ durch die Stadt, sofern sie in ihrer Existenz bedroht sind.

Der Tourismus als wichtiger und von Corona hart getroffener Wirtschaftszweig wird mit einer Sonder-Kampagne zum „Wiedereröffnungsmarketing“ angeschoben. Dafür stehen 30 000 Euro bereit. Weitere Kampagnen- und Videoformate sowie Projekte mit den Tourismus-Hochschulen Heilbronn und Graubünden sind startklar und haben einen Marketing-Gegenwert in Höhe von weiteren 10 000 Euro.

Ein Baustein ist zwar nicht mit einer Summe hinterlegt, aber dennoch wichtig: die Veranstaltungen. Hier hat die Stadt den im März abgesagten Pferdemarkt nicht ganz gestrichen, sondern zunächst auf 24. Oktober verschoben. Der Regionaltag soll am 3. Oktober stattfinden. Bei beiden Veranstaltungen soll auch ein Verkaufsoffener Sonntag für den Handel umgesetzt werden.

Abgerundet wird das Maßnahmen-Bündel durch soziale Hilfen. So gewährt die Stadt Bad Mergentheim dem Tafelladen und der Diakonie (die beide weder von Wirtschafts- noch von Vereinshilfen abgedeckt sind) einen deutlich erhöhten Jahres-Zuschuss. Damit zahlt sie 5000 Euro mehr an die beiden Einrichtungen aus als in der regulären Haushaltsplanung vorgesehen. Das Katholische Jugendreferat bekommt 2500 Euro, um im Sommer im „Turmzimmer“ im Stadtkloster ein für alle offenes Jugendprojekt anbieten zu können.

Debatte über die Corona-Krise

In der Ratsdebatte am Donnerstag ging es auch um die Corona-Krise insgesamt und das weitere Vorgehen hin zu mehr Öffnungen. Hier sprach sich Oberbürgermeister Glatthaar für eine umfassende Teststrategie in Bad Mergentheim aus und nannte als Ziel, die Einführung eines Tagespasses für den Einkauf in der City – ähnlich dem Tübinger Modell. „Wir brauchen eine gesicherte Öffnungsstrategie“, stellte der Rathaus-Chef auch klare Forderungen an Bund und Land.

CDU-Fraktionschef Andreas Lehr betonte die Notwendigkeit des zusätzlichen Konjunkturpakets. Deutliche Zustimmung kam auch aus allen anderen Fraktionen. Klaus-Dieter Brunotte (SPD) plädierte noch für freies Parken an allen Samstagen in den Parkhäusern, während Prof. Hans-Werner Springorum (FDP) schon den Ausweis für Negativ-Getestete, Corona-Geheilte und Geimpfte anregte. Thomas Tuschhoff (Grüne) forderte hingegen das Testen in Schulen und Kindergärten umfassend zum Laufen zu bringen und bekam von der Verwaltung zu hören, dass man mitten in den Vorbereitungen sei.

Karl Kuhn (CDU) verlangte mehr Kontrollen des Ordnungsamtes bei Bau- und Einkaufsmärkten, da dort immer noch Menschenmassen aufeinandertreffen würden. Stefan Dietz (Freie Wähler) lobte die Stadtverwaltung für die guten Vorgespräche, bei denen er selbst mit dabei war, in Sachen „Schnelltests für Schulen und Kindergärten“. Hier wolle man nach Ostern durchstarten.

Öffnungsszenario

Mit beschlossen wurde bei diesem Tagesordnungspunkt auch der CDU-Antrag, ein Öffnungsszenario für Wirtschaft, Kultur und Soziales in Bad Mergentheim in den nächsten Wochen zu entwickeln und dem Gemeinderat Ende April vorzustellen.