Fronleichnam im Kurpark geplant

Bad Mergentheim. Die katholische Kirche feiert am Donnerstag, 3. Juni, das Fronleichnamsfest. Es erinnert an die Einsetzung der Eucharistie. Aus diesem Anlass findet im Kurpark Bad Mergentheim ein feierlicher Gottesdienst am Musikpavillon statt. Beginn 10 Uhr. Es stehen rund 200 Sitzplätze zur Verfügung. Eine Anmeldung im Internet unter www.st-johannes-mgh.drs.de und eine Einnahme der Plätze ca. 15 Minuten vor Beginn sind notwendig. Bei Regenwetter muss der Gottesdienst in die Marienkirche verlegt werden. Dort stehen nur ca. 100 Plätze zur Verfügung. Weitere Informationen gibt es am Mittwoch auf der genannten Homepage. Fi

