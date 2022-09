Fröhliches, buntes Fest

Bad Mergentheim. Die katholische Kirchengemeinde St. Johannes feiert am Sonntag, 9. Oktober ihr Gemeindefest.

Beginn ist um 10.30 Uhr mit einem feierlichen Gottesdienst in der Marienkirche, der vom Münsterchor und einem Gastchor mitgestaltet wird. Die Prozession zum Gemeindehaus wird von den Wachbacher Musikanten musikalisch begleitet.

Rund um und im Gemeindehaus findet das bunte, fröhliche Fest statt mit viel Musik, den Kindern der Kindergärten, mit Spiel und Spaß, mit Informationen und guten Gesprächen.

Das Mittagessen, zubereitet von Ines Föhr vom Carolinum, wird von Mitgliedern der Kolpingsfamilie ausgegeben. Eine Kuchentafel gibt es am frühen Nachmittag mit dem Frauenbund. Herzhaftes hält der Pfadfinderstamm bereit.

Es werden noch Helfer gebraucht für Aufbau (Samstag 8. Oktober, 9 Uhr), für Kuchenspenden, für Hilfe während des Festes und für den Abbau. Wer helfen kann und will, melden sich im Pfarrbüro der St. Johannesgemeinde am Ledermarkt 12, persönlich, telefonisch unter 07931/98600 oder per Mail (ckemmer@drs.de).