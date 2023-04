Fröhlich gefeiert

Markelsheim. Das Osterkonzert des Tourismusvereins Markelsheim fand am Ostersonntag statt. Vorsitzender Thomas Weller, der Einheimische und Feriengäste begrüßte, pries die Vorzüge des Wein- und Erholungsortes an der Romantischen Straße inmitten des Lieblichen Taubertals und freute sich, dass die Traditionsveranstaltung einmal mehr bei herrlichem Sonnenschein über die Bühne gehen konnte. Vor großem Publikum bot die Musikkapelle Markelsheim, dirigiert von Stephan Deppisch, einen Querschnitt ihres Repertoires, in dem natürlich auch das Markelsheimer Heimatlied seinen Platz hat. Die Verkaufs- und Marketingleiterin der Markelsheimer Weingärtnergenossenschaft, Verena Ruck, und Verena Hüttl, Vorsitzende der Musikkapelle, sprachen weitere Grußworte. Bei Wein und Secco herrschte fröhliches kommunikatives Miteinander rund um den geschmückten Osterbrunnen. tvm

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1